Bressanone: grande festival per la Giornata Internazionale della Luce Unesco

Suggestivi giochi di luce, acqua, suoni e arte a Bressanone. In occasione della “Giornata internazionale della luce” dichiarata dall’Unesco il 16 maggio è in programma il Festival di acqua e luce nel centro storico di Bressanone. Quest’anno, per la prima volta, il Festival è il partner ufficiale della prima edizione del Day Of Light.

L’incredibile evento si terrà tutte le sere dal 10 al 26 maggio dalle ore 21 fino alla mezzanotte. Per l’occasione si esibiranno 14 artisti locali ed internazionali tra i quali i famosi performers francesi della luce Spectaculaires-Allumeurs d’Images. Questi artisti useranno tutta la loro creatività per dare vita ad uno spettacolo magico e affascinante valorizzando i tesori culturali e i punti d’acqua di Bressanone.

Le protagoniste saranno le tante fontane del centro di Bressanone che per l’occasione saranno allestite con l’installazione di luce e d’arte e altresì il luogo della confluenza tra i fiumi Isarco e Rienza. La manifestazione, completamente gratuita, permetterà ai visitatori di scoprire questi siti luminosi e magici. L’importanza dell’acqua a Bressanone non deriva solo dalla posizione della città che sorge dalla confluenza dei due fiumi Isarco e Rienza, ma anche dalle molteplici attività possibili grazie a questo elemento: dalla produzione del vino all’acqua minerale Plose, una delle più leggere e pure al mondo.

Unesco dichiara la giornata internazionale della luce

La “Giornata internazionale della luce” è stata dichiarata dall’Unesco il 16 maggio. La data non è stata a caso poiché il 16 maggio del 1960 il fisico Theodore Maiman realizzò il primo laser funzionante inventando così una tecnologia di illuminazione fondamentale per la scienza, l’industria e l’intera società. In occasione della prima edizione di questa giornata dedicata alla luce si terranno in tutto il mondo molti eventi per sensibilizzare le persone sull’importanza della luce nei diversi settori come comunicazione, medicina, arte, scienza.