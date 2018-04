Le tendenze make-up primavera/estate 2018 si ispirano ai colori di Napoli

Uno stile caldo e mediterraneo con le sfumature del rosso, del verde, del nero e dell’oro. Sarà questa la nuova tendenza primavera/estate 2018 ispirata a Napoli. Chanel ha lanciato la collezione “Neapolis la città nuova” ideata da Lucia Pica che si ispira a Napoli e alle sue mille sfaccettature. Lasciatevi ispirare dai colori del sole e del mare e lasciatevi trasportare dal calore partenopeo con questa linea creata per valorizzare ogni donna.

Occhi in primo piano pronti a scrutare ogni singola meraviglia del mondo con il must have della collezione: la palette in edizione limitata “Les 9 ombres”. Spazio al verde che richiama la natura nella tonalità verderame e verde imperiale leggermente metallizzato. Sguardo profondo con il mascara Stylo yeux waterproof disponibile nelle versioni nero vulcanico (verde-blu che richiama il nero della cenere del vulcano) o mare-chiaro (luminoso verde giada).

La bellezza e il romanticismo del tramonto finiscono nel viso con il fard nella tonalità foschia rosa, un tocco poetico di rosa corallo che ravviva l’incarnato.

Ispirato alle tempere degli antichi affreschi il make up per le labbra spazia dalle tonalità del rosso papavero e lampone a quelle per un effetto più naturale come il caramello pesca nude e il celeste trasparente da usare da solo o sovrapposto ad altri colori. Spazio anche all’arancione e al rosa pesca.

Gioco di colore anche nelle unghie con le tonalità pastello, il trend di questa primavera/estate. Indossate un verde menta, un giallo che ricorda il sole di Napoli, un arancione vibrante o un rosa che ricorda le nuvole al tramonto.

Per la collezione P/E 2018 “Neapolis, città nuova”:

creazione esclusiva Poudre à lèvres, euro 34

palette “Les 9 ombres”, euro 80

Joues Contraste, euro 41

Rouge Allure, euro 34

Rouge Allure Velvet, euro 34

Rouge Coco Gloss, euro 29

Rouge Allure Ink, euro 34

Ombre Primière Creme, euro 32

Stylo Yeux Waterproof, euro 26

Le Vernis Longue Tenue, euro 25