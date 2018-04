Visitare la Sicilia: la bellezza di Capo Rasocolmo

C’è un posto in Sicilia dove è possibile trascorrere un piacevole soggiorno coccolati in una Spa immersa in un vigneto. La location da sogno si trova nel punto più a nord dell’isola, nel promontorio di Capo Rasocolmo che si affaccia sul Mar Tirreno. A dare vita a questo luogo incantato è stato, nel 2004, Francesco Giostra Reitano che ha ripreso l’attività agricola di famiglia creando un paradiso in oltre 10 ettari di tenuta.

Nel vigneto, uno tra i pochi ad essere a ridosso del mare in terra siciliana, si produce il vino Doc Faro, ma non solo.

Oltre ad ammirare il vigneto è possibile rilassarsi nella tenuta Rasocolmo, una dimora raffinata e di classe che mette a disposizione degli ospiti una Suite Superior e una Junior Suite. Entrambe le camere, arredate con eleganza, offrono una vista unica anche grazie al faro di Rasocolmo che con la sua calda luce infonde un’atmosfera magica.

La spiaggia di Capo Rasocolmo

Un posto splendido è la spiaggia di Capo Rasocolmo situata a circa venti chilometri da Messina, all’estremità nord orientale della Sicilia. Si tratta di una spiaggia a forma di falce con montagne di sabbia che si estendono fino al mare cristallino. La spiaggia è meta frequente dei turisti poichè, una volta scalate le montagne di sabbia, si può godere di un panorama mozzafiato.