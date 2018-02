Sciare su di un vulcano, un breve viaggio sull’Etna tra alpinismo e freeride

Un viaggio avventura di soli 5 giorni che ci porta in cima al vulcano attivo più alto d’Europa e uno dei simboli della Sicilia, l’Etna e alla possibilità di sciare sulle sue pendici guardando il mare e le Isole Eolie. Nero, bianco e blu sono i colori che riempiranno i vostri occhi e che porteranno a conoscere “A Muntagna”, come la chiamano i siciliani, in un modo completamente diverso. A completare una splendida vacanza, la scoperta della cultura culinaria dell’isola.

1° giorno

Trasferimento in aereo a Catania (volo non incluso). Ritrovo in aeroporto e trasferimento a Nicolosi. Accomodamento in hotel e presentazione del programma. Cena in un ristorante tipico.

2° giorno

Salita del versante sud sino al cratere centrale a 3300m partendo da Nicolosi sino al rifugio Sapienza a poco più di 1900m da cui si prende la telecabina sino a quota 2450m. Salita poi con le pelli agli sci costeggiando la Torre del Filosofo sino in cima.

Discesa sciando ed ammirando il panorama. Rientro a Nicolosi. Cena in un ristorante tipico.

3° giorno

Scoperta del versante nord partendo dal Piano Provenzana a 1800m alla piccola stazione sciistica, salita sino ai Pizzi Deneri a 2850m da cui si può ammirare anche la costa calabra. La discesa nel canalone centrale ha l’ebbrezza di un dislivello di mille metri. Rientro a Nicolosi. Cena in un ristorante tipico.

4° giorno

Gita alla Montagnola partendo dal parcheggio di Etna sud a 1700m prendendo poi la “schiena dell’asino” ammirando il mare e la Valle del Bove. Discesa libera sino al punto di partenza. Nel pomeriggio salita in telecabina e ridiscesa libera in fuori pista controllato. Cena in un ristorante tipico.

5° giorno

Mattinata libera per visitare Catania, trasferimento in aeroporto nel pomeriggio e volo di rientro alle rispettive destinazioni. Cena in un ristorante tipico.

Per ulteriori dettagli | www.kel12.com