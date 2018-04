Viaggio a New York: 10 cose da vedere assolutamente

Un viaggio a New York è un’esperienza che va fatta almeno una volta nella vita: un tuffo nella caotica Grande Mela, che ci travolge nel suo turbinio di attività e ci coinvolge con il suo suadente spirito cosmopolita.

Ci sono alcune esperienze a cui un visitatore di New York non può proprio rinunciare, ecco perché abbiamo creato uno speciale vademecum con le dieci cose da non perdere quando si passa per questa meravigliosa metropoli.

Le 10 cose da vedere a New York

1. Broadway

Broadway: un vasto programma che riesce ad accontentare tutti gli spettatori, grazie ad uno scenario teatrale ricchissimo che include grandi classici come The Lion King e The Phantom of the Opera fino ai nuovi successi quali The Book of Mormon.

nycgo.com/broadway

2. The New York Botanical Garden

Il New York Botanical Garden è una tranquilla oasi nel Bronx che offre ai visitatori l’opportunità di esplorare il lato più green di New York City.

nybg.org

3. Metropolitan Museum of Art

Il Met è un punto di riferimento per gli appassionati di arte e cultura, con un grande programma di mostre. Per chi ama la moda è consigliato il Costume Institute del museo.

metmuseum.org

4. MoMA

Acronimo di Museum of Modern Art, il MoMA è considerato tra i principali musei di arte moderna al mondo: ospita infatti progetti d’architettura e oggetti di design, disegni, dipinti, sculture, fotografie, serigrafie, illustrazioni, film e opere multimediali.

moma.org

5. High Line

A ovest di Manhattan, seguendo il corso dell’Hudson River dal Meatpacking District fino alla 34th Street, si passeggia a 10 metri d’altezza seguendo la High Line, dove restare incantati dal parco e dal percorso pedonale sopraelevato, nato dal recupero architettonico di una vecchia linea ferroviaria.

thehighline.org

6. 9/11 Memorial & Museum

Già incluso nell’itinerario della coppia reale, il 9/11 Memorial & Museum a Lower Manhattan racconta un momento tragico della storia della città e del mondo.

Il museo, aperto lo scorso maggio, documenta gli eventi dell’11 settembre attraverso oggetti, schermi multimediali e testimonianze.

911memorial.org.

7. Queens Museum

Situato in un padiglione realizzato per le Esposizioni Universali del 1939 e 1964, e recentemente ristrutturato, il museo conserva oltre 10.000 oggetti che documentano i due eventi, oltre a Panorama, la più grande riproduzione in scala di una città mai realizzata, di 867 mq.

queensmuseum.org.

8. Apollo Theater

Landmark storico di Harlem, è noto per la sua ricca storia e per i famosi artisti che hanno calcato le sue scene, da Stevie Wonder, a Michael Jackson fino a James Brown, Ella Fitzgerald e Aretha Franklin.

apollotheater.org.

9. Sport

Tante le opportunità in città per chi vuole assistere a una partita come Yankee Stadium, Citi Field, Richmond County Bank Ballpark e Madison Square Garden.

nycgo.com/sports.

10. Shopping

Dai grandi store alle intime boutique, è un must per ogni visitatore di New York City. Durante le feste lungo Fifth Avenue si può ammirare lo spettacolo delle vetrine addobbate, come quelle di Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue e Lord & Taylor. Per le boutique, alcuni dei migliori indirizzi sono a NoLIta (“North of Little Italy”) o a Cobble Hill a Brooklyn.

nycgo.com/shopping