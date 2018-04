Visitare Villa Arconati, a Milano una piccola reggia

Una piccola Versailles a Milano. E’ così che si può definire Villa Arconati FAR, un luogo incantato, elegante e magico dove passare qualche ora di svago fra bellezza, cultura e arte. L’imponente dimora è stata utilizzata nel Seicento e nel Settecento per mostrare il prestigio della famiglia Arconati.

Nella villa è possibile ammirare dodici ettari di giardino monumentale all’italiana e alla francese, quaranta statue classiche e fontane, sette teatri nel giardino, 10 mila metri quadrati di superficie del palazzo, settanta scale nobili, 365 finestre secondo una leggenda locale, duemila volumi antichi Della biblioteca Arconati, 800 volumi della Ottecentesca biblioteca Busca, la sala da ballo ricamata di stucchi e dorature, la sala dei ricevimenti con affreschi settecenteschi, le scuderie Leonardesche, la copia in terracotta policroma di Laocoonte, la scultura originale di Tiberio.

Villa Arconati, detta anche il Castellazzo, raggiunse il suo massimo splendore nel XVIII secolo. Il complesso è circondato da boschi, brughiere e si estende per circa 200 ettari. Il Castellazzo, vista l’importanza raggiunta nel milanese, ospitò molte opere d’arte, manoscritti, libri, spartiti e mobili d’arte.

Fondazione Augusto Rancilio

La Fondazione Augusto Rancilio, che ha sede nella villa, nata senza scopo di lucro, promuove attività artistiche e culturali come esposizioni d’arte e spettacoli di danza. La Fondazione promuove non solo attività culturali e didattiche ma anche eventi musicali come il classico appuntamento di luglio con il festival musicale che ogni anno richiama migliaia di spettatori e vede la presenza di artisti del panorama musicale italiano e internazionale.

Costi

€ 5,00 ingresso giardino e piano terra

€ 8,00 ingresso giardino e piano terra + visita guidata del piano nobile