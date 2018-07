Cosa fare e cosa vedere a Procida, l’isola de “Il Postino”

Insieme alle iper turistiche Ischia e Capri, Procida è un’isola piccola e poco frequentata, scelta da Massimo Troisi per alcune scene del celebre film “Il Postino”.

Un gioiellino fra le acque del Golfo di Napoli, una chicca da visitare in punta di piedi, per godere al massimo della sua magica atmosfera, unica e inimitabile.

Mentre ci si avvicina via mare al porto di Marina Grande, la prima cosa che salta all’occhio della bella isola di Procida è l’insieme arcobaleno delle sue casette, così caratteristiche e pittoresche.

Un fascino semplice e senza tempo, fatto di mare limpido, pescatori, barche, alberi di limoni e borghi di incredibile autenticità.

Da non dimenticare anche le spiagge, di sabbia vulcanica e grossolana oppure fine e morbida come borotalco, per trascorrere lunghe giornate al sole, fra bagni e tintarella.

Per un viaggio appagante, ricco e indimenticabile, ecco le 5 cosa da fare e vedere a Procida: