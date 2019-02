Dormire in un faro per un weekend romantico

Dormire in un faro

Per un weekend fuori dal comune o un paio di giorni fuori porta in compagnia del partner, si può considerare un’opzione più che suggestiva: dormire in un faro.

Due cuori e un.. faro

Il faro conquista un posto particolare nell’immaginario comune: avvolto dal mistero e dal romanticismo del panorama costiero, celebrato dai versi di numerosi poeti e dipinto da artisti, nonché sicurezza per i viaggiatori del mare, il faro rappresenta sicuramente un luogo poetico e affascinante in cui soggiornare.

Complici i paesaggi incantevoli e i tramonti sul mare, dormire in un faro con il partner può trasformarsi in un’occasione irripetibile e romantica da trascorrere insieme.

Week end romantico al faro

Numerose sono le possibilità offerte in tutta Europa, che ha visto durante gli ultimi anni un boom di richieste in questo senso: il fascino del faro si è lentamente sparso non solo in Italia, ma anche lungo le magnifiche coste croate, sino all’eleganza delle città del Nord Europa.

Tra le opzioni italiane va sicuramente segnalato il fiabesco faro di Spartivento, che si trova nel sud della Sardegna. Il faro, realizzato dalla Marina Militare, è dotato di ogni comfort e dà la possibilità di pernottare in suite o negli appartamenti; la sua terrazza, incorniciata dalle vetrate, permette di osservare lo splendido tramonto sulle spiagge raggiungibili anche a piedi.

Menzion d’onore va fatta anche ai fari europei: si consiglia, in particolar modo, di affittare un faro in Croazia o di considerare le numerose possibilità offerte dall’Inghilterra.

Altra location particolare per le proprie può essere un antico maniero o un castello dove dormire….