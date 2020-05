Visitare il Veneto e soggiornare in Ville storiche

Lo sapete che alcune ville sono aperte agli ospiti e che ci si può soggiornare?

Oltre ad essere dei monumenti di grande bellezza ed interesse storico, queste dimore sono a volte anche delle “case” abitate. Le famiglie accolgono gli ospiti per un weekend o una vacanza relax dando loro il benvenuto con un’accoglienza speciale, come speciale è il contesto dove si trovano a vivere, a volte da generazioni.

Un’opportunità per assaporare appieno l’atmosfera della villa veneta. La pace e la tranquillità di una corte di campagna, la vista dei colli circostanti le passeggiate in un giardino fiorito. Ma soprattutto ammirare con calma stanze ed affreschi, arredi e statue di immenso valore storico. Tutto questo in piena privacy, in un contesto fuori dall’ordinario e con tutti i servizi di un hotel.

Sarà l’occasione per effettuare con calma qualche visita culturale (musei e ville palladiane non si contano in zona) considerando che anche a livello enogastronomico il Veneto offre innumerevoli prodotti di eccellenza.

Sei famiglie per sei Ville Venete

Il progetto Dimore Amiche del Veneto comprende appunto sei Ville Venete che custodiscono esempi di architettura e pittura che spaziano dal periodo pre-palladiano, palladiano e immediatamente successivo:

Villa Valmarana ai Nani a Vicenza

La Villa possiede gli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo tra i più belli al mondo, con le narrazioni epiche del padre Giambattista nella Palazzina (Il sacrificio di Ifigenia, L’Orlando furioso, L’Eneide) ed i racconti della vita del ‘700 del figlio Giandomenico nella Foresteria (Le Chinoiseries, I Contadini, Il Carnevale di Venezia). Fotografie, firme di personaggi, testimonianze di celebri scrittori, arricchiscono la visita delle due dimore immerse nel verde dei grandi giardini. Fu il conte Giustino di Valmarana a volere Tiepolo per gli affreschi della Villa, tutt’ora abitata e curata con amore dalla stessa famiglia. Le nuove generazioni hanno portato loro bagaglio di conoscenza in termini di servizi (bookshop, bar, sala immersiva), innovazione e tecnologia, per offrire al visitatore il migliore connubio tra arte e modernità.

Villa Angarano Bianchi Michiel a Bassano del Grappa

«È questo luogo celebre per i preziosi vini che vi si fanno, e per li frutti che vi vengono, e molto più per la cortesia del padrone». Sono parole del grande architetto Andrea Palladio riferite all’amico G. Angarano.

L’ospite, quando oltrepassa il portone che si apre sulla Barchessa , viene subito colpito dal senso di pace e di bellezza che emana questo luogo . La Villa è passata nei secoli per via femminile e oggi le 5 sorelle Bianchi Michiel non hanno interrotto la catena. Ricevono il visitatore con l’orgoglio e l’animo chi è consapevole di custodire e salvaguardare un patrimonio dell’umanità. È una sosta che fa rivivere un passato di nobiltà e di Dogi Veneziani in un’atmosfera di vita quotidiana fortemente legata al territorio e alle sue tradizioni. Nella quiete della Dimora fra le dolci colline e i percorsi del Brenta la degustazione dei vini prodotti dalla tenuta è imperdibile.

Villa Sagramoso Sacchetti a Verona

Una antica corte veneta immersa nella campagna.

Ritrovarsi tra cose autenticamente vissute, che raccontano della sensibilità di chi questa casa la conserva e la anima, per condividerla con voi. Assaporare il pane ancora caldo, una nuova marmellata, o uno dei tanti dolci – golosissimi segreti, custoditi in consumati ricettari – che mani sapienti hanno appena sfornato. Perdersi tra le colline della Valpolicella e del lago di Garda, o tra le meraviglie di una Verona nascosta. Immergersi nella lettura, nella magica luce di una sala affrescata, o bersi un bicchiere di vino, nella fragranza di un limone in fiore. Ubriacarsi di sole sul bordo della piscina, o lasciarsi semplicemente andare, tra i cipressi, le vigne, gli olivi, per poi risvegliarsi e ritrovare se stessi.

Villa Feriani nei Colli Berici

Questa bellissima villa è la casa di Giulia e Giovanni, si tratta di una villa di metà del Seicento che sorge vicino al centro abitato di Colzé di Montegalda (VI), ed è circondata da un ampio parco. Giulia e Giovanni hanno restaurato e ammodernato con cura alcuni spazi dipendenti dalla villa creando così appartamenti di pregio immersi nel verde della campagna vicentina. Da maggio 2018 hanno dato vita anche ad una corte di campagna, un vero e proprio Borgo con numerosi servizi per gli ospiti. La perla di Villa Feriani è sicuramente l’oratorio privato dedicato a Maria Immacolata. Riccamente decorato sia all’esterno che all’interno, è il luogo che affascina tutti i visitatori.

Il Castello di Thiene

“Viviamo, custodiamo e valorizziamo un antichissimo castello tramandato di generazione in generazione nel cuore della città di Thiene a pochi Km. Da Vicenza e da importanti città d’arte. Decori, affreschi, mobilio, documenti, trasmettono il fascino della storia e della tradizione, delle arti e dei mestieri, dell’economia e dell’ingegno di un tempo. Accogliamo i nostri visitatori e li accompagniamo con visite guidate alla scoperta dei saloni e delle scuderia, li ospitiamo nel cuore del Castello in suites in cui il tempo si è fermato, organizziamo mostre mercato per far conoscere i mestieri artigiani, spettacoli teatrali per le famiglie, visite didattiche per le scuole, concerti, matrimoni e altre attività culturali. Curiamo ogni dettaglio per rendere l’esperienza unica, lo facciamo con passione, spinti dal desiderio di far conoscere una dimora ricca di storia e ricca di storie”.

Villa da Schio a Castelgomberto

A pochi km da Vicenza, in un paese di antica cultura contadina, si trova Villa da Schio. La famiglia gestisce la Villa dalle sue origini, ed oggi offre questa dimora seicentesca con ampi saloni e decori dell’epoca. Si passa dalle cucine dove sono presenti antichi utensili in rame, alla cappella di casa dove si possono ammirare antichi paramenti sacri.

La villa è immersa in un parco caratterizzato da ampi viali ed una gradevole zona detta “romantica” in quanto d’estate offre un percorso al riparo dal sole, tra piante secolari e siepi. Si passeggia tra statue che raccontano storie mitologiche, siepi, rose, e l’antico specchio d’acqua, detto “peschiera”. I proprietari vi accompagneranno in visite guidate, e mettono a disposizione tre appartamenti immersi nel verde del giardino, che sono disponibili per i nostri ospiti tutto l’anno. Ci muove la passione per questo luogo unico, ci muove la voglia di farlo vivere, ci muove il desiderio di promuovere questi angoli segreti della nostra unica Italia.

Un’esperienza bella, unica ed originale in Veneto

L’obiettivo è quello di offrire l’opportunità al visitatore di conoscere il territorio veneto attraverso una delle sue più belle espressioni artistiche.

“…il nostro obiettivo è veicolare valori di autenticità, accoglienza e unicità del nostro territorio e le dimore storiche ne sono un tratto distintivo” sottolinea Giovanni da Schio, consigliere nazionale di Adsi (Associazione Dimore Storiche Italiane). “Ma c’è di più: quando parliamo di Dimore Amiche stiamo parlando di case, vere, vive, abitate da famiglie che si mettono in gioco per accogliere turisti, visitatori, viaggiatori, con la stessa logica e lo stesso entusiasmo – evidenzia da Schio a nome delle famiglie delle Dimore Amiche – con cui si accolgono gli amici di vecchia data. È centrale far passare questo messaggio. In un periodo difficile ripartiamo con la possibilità di vivere una esperienza positiva, bella, profonda, originale, di qualità ma soprattutto autentica”.

Attraverso il portale Dimore antiche del Veneto è possibile conoscere le sei realtà e contattarle direttamente per la visita o il soggiorno, ottenendo una card comune con tariffe agevolate per la visita, anche successiva nel tempo, delle altre ville “amiche”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni

