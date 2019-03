Ca’ Pisani: il ‘900 ritrovato, un’esclusiva mostra a Venezia

La mostra “Ca’ Pisani: il ‘900 ritrovato” raccoglie, in un luogo davvero raffinato e di charme, oggetti di uso quotidiano, utilizzati nella vita di tutti i giorni, ed eleganti giocattoli, frutto di buon gusto e genialità dell’epoca. Il palcoscenico di tale esibizione sono le aree comuni del Ca’ Pisani Hotel, il primo hotel di design di Venezia, appartenente alla famiglia Serandrei, da generazioni nel settore dell’hotellerie veneziana.

Un percorso espositivo suddiviso in due distinte collezioni: la prima, “Oggetti del quotidiano tra futurismo e art decò”, è nata dall’attenta selezione di Maurizio Marzadori, collezionista ed Antiquario, fondatore di Freak Andò; l’altra sezione, “Giocattoli futuristi e del Novecento”, comprende opere che sono già state esposte in prestigiosi musei, quali ad esempio il MOMA di New York nel 2012, la Triennale di Milano nel 207/2018 ed il Museo archeologico di Bologna nel 2003; nel suo complesso, però, l’esposizione ha l’intento di far riflettere su ciò che ha significato tale periodo delle arti decorative e sulla portata sociale delle principali correnti del tempo, quali Futurismo, razionalismo, Decò, Aerodinamica, fino ai primi anni ’50 del Novecento.

Una volta terminata tale mostra, gli oggetti esposti saranno accolti nelle stanze e nelle aree comuni del Ca’ Pisani Design Hotel, secondo quanto desiderato da Ugo Serandrei. Quest’ultimo appartenente alla terza generazione della famiglia di albergatori ed essendo appassionato d’arte, ha trasformato l’hotel in un ambiente raffinato e Art Decò, dove ogni dettaglio, tra cui persino le maniglie delle porte, è pensato, disegnato e realizzato ad hoc con l’ispirazione al futurismo.

La visita all’hotel Ca’ Pisani può essere l’occasione giusta per approfondire ulteriormente l’atmosfera artistica del secolo scorso; a pochi passi dall’esibizione si trova, infatti, la Collezione Peggy Guggenheim, dove sono esposti capolavori di Picasso, Severini, Boccioni, Klee, Brancusi e tanti altri, che rappresentano le correnti artistiche più importanti di quell’epoca. Fondamentale è, infine, fare una tappa al Lido per assaporare lo stile liberty, grazie ad eleganti ville e grand hotel presenti sul luogo.

Dove:

Ca’ Pisani Design Hotel, Dorsoduro 979/a – 30123 – Venezia

Informazioni:

https://www.capisanihotel.it/

info@capisanihotel.it

Tel. +39 0412401411