Una vacanza a Venezia: dormire in hotel storici tra opere di design

Venezia d’inverno

Durante l’inverno i turisti sono meno numerosi e si ha la possibilità di camminare tra le calli, osservando i vecchi palazzi ricchi di storia, o di fermarsi ad un bacaro per una piacevole sosta.

La città della Serenissima nonostante la nebbia della stagione fredda, non perde il suo fascino, anzi, l’aura di mistero che la circonda la rende ancor più affascinante.

La città meno affollata è lo sfondo ideale per foto e ritratti, per le passeggiate tra le botteghe d’artigianato, gli oggetti in vetro di Murano e i negozi di souvenir.

Anche la cucina veneziana non è da meno, nelle calli o vista Canal Grande, sono presenti numerosi ristoranti per tutti i gusti, un veloce cicchetto oppure del pesce fresco il tutto accompagnato sempre da un’ombra di buon vino.

La scelta ideale per dormire a Venezia e godersi il suo fascino storico è soggiornare in un hotel storico.

Hotel Ca’ Pisani

L’hotel Cà Pisani, di proprietà della famiglia Serandei da quattro generazioni.

La struttura è quella del palazzo veneziano tipico del tardo medioevo, fedeli all’antico sono rimasti gli elementi architettonici e autentici, ma di un’altra epoca, degli anni ’30-’40 sono i mobili, dei pezzi unici.

Al suo interno sono presenti anche opere di artisti come per esempio il pittore Fortunato Depero, uno dei più grande rappresentanti di movimento futurista.

Ogni dettaglio è studiato, dal numero delle chiavi dell’hotel, al corrimano della sala del camino, tutti legati alla forte tradizione dell’artigianato.

Tra i servizi presenti, vi è un collegamento wifi wirless in tutto l’hotel, una terrazza solarium accessibile da primavera ad autunno, un bagno turco, una palestra ed il ristorante La Rivista, con piatti rivisitati della classica cucina veneziana.

Si trova nel sestiere Dorsoduro vicino alle Gallerie dell’Accademia, a soli 15 minuti a piedi da Piazza San Marco.

Informazioni

Rio Terrà Foscarini, 979A, Dorsoduro, Venezia

www.capisanihotel.it

Hotel Saturnia & International

Un palazzo del XIV secolo, in un’atmosfera elegante in stile veneziano, che però non dimentica i comfort moderni per i suoi ospiti perfettamente in armonia con i marmi pregiati ed i soffitti di legno intarsiato.

Anche qui i servizi a disposizione sono a quattro stelle superior, come il wifi gratuito in tutte le zone dell’hotel, il solarium con vista su Venezia adatto anche per eventi, una palestra attrezzata esterna a soli 10 minuti, stireria e sala riunioni.

Fiore all’occhiello il ristorante La Caravella, a lato dell’albergo, sempre della famiglia Sarandrei, con cucina veneziana in chiave moderna ed un’eccellente carta dei vini.

La struttura si trova in pieno centro storico veneziano, a pochi minuti a piedi da piazza San Marco, in una della calli principali che portano alla basilica di San Marco.

E’ disponibile il servizio di trasferimento da e per l’aeroporto di Venezia.

Informazioni



Calle Larga XXII Marzo, Venezia

www.hotelsaturnia.it