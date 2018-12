Il presepe in vetro di Murano in Piazza dei Signori a Vicenza

La città di Vicenza in Piazza dei Signori per le festività natalizie quest’anno non avrà solamente un imponente albero di Natale ed incantevoli luminarie a cascata, ma anche un presepe realizzato completamente in vetro di Murano.

Esposta nella Loggia del Capitaniato, luogo simbolo della città palladiana, l’opera sarà visibile a partire dal 22 dicembre 2018, giorno di inaugurazione, fino al 15 gennaio 2019.

Il presepe, per questa prima edizione natalizia, è costituito solamente dalla Sacra Famiglia, ma l’intento dei promotori dell’iniziativa è quello di arricchirlo anno dopo anno, aggiungendo altre figure della tradizione.

Nato da un’idea dell’associazione culturale vicentina Liberi Pensatori, la Sacra Famiglia è stata interamente forgiata da Francesco Badioli, maestro vetraio di Murano, che come tocco personale ha aggiunto una preziosa polvere d’oro. Le sculture, il cui peso nel complesso si attesta attorno ai 60 chilogrammi, sono alte 1 metro e 10 centimetri e presentano i colori bianco e rosso, in onore della città.

Da fare da sfondo alla Natività ci sarà la riproduzione, in legno dell’Altopiano di Asiago, di una tipica serliana della Basilica Palladiana, realizzata dalla ditta vicentina Treu.

La particolare iniziativa è stata pensata per uno scopo benefico e di solidarietà: le offerte libere dei visitatori andranno interamente a favore sia delle zone della nostra Regione colpite dall’alluvione sia dell’iniziativa “Adotta un albero“, ideata da Coldiretti, per la messa a dimora di nuove piante sull’altopiano di Asiago. Questo territorio, infatti, è stato recentemente colpito da un tremendo temporale che ha provocato la caduta di migliaia di alberi.

La realizzazione dell’opera è stata economicamente finanziata da Confartigianato Vicenza, Confindustria Vicenza, Confcommercio Vicenza, associazione Liberi pensatori e Provincia di Vicenza.

L’apertura della Loggia del Capitaniato per la visita del presepe sarà assicurata dai volontari dell’associazione Liberi pensatori, che si occuperanno anche della raccolta fondi.

Il presepe in piazza rappresenta un’occasione perfetta per scoprire tutto ciò che la bellissima città veneta ha da offrire: le sue bellezze monumentali palladiane, i musei e i giardini.

Informazioni

Dove

Loggia del Capitaniato, Piazza dei Signori 1, Vicenza

Orari di apertura

22 dicembre inaugurazione 17-20

23 dicembre 10-13 e 17-20

24 dicembre 10-13 e 17-1

25 dicembre 16-20

dal 26 dicembre al 30 dicembre 10-13 e 17-20

31 dicembre 10-13

3 gennaio 10-13

6 gennaio 10-13 e 17-20

8 gennaio 10-13

10 gennaio 10-13

12 e 13 gennaio 10-13 e 17-20

15 gennaio 10-13