Biennale d’Arte a Venezia, informazioni, orari e prezzi dell’edizione 2019

L’esposizione Internazionale d’Arte di Venezia si svolge ogni anno, alternativamente di arte e di architettura.

Dalla prima biennale del 1998 sono passati 20 anni, durante i quali questa mostra, partendo dalle critiche dei primi tempi, si è sviluppata, ingrandita ed evoluta, arrivando ad un successo internazionale che coinvolge artisti provenienti da tutto il mondo, ma soprattutto visitatori da ogni luogo e la maggior parte al di sotto dei 26 anni.

Questo 2019 vedrà la 58esima edizione d’arte, dal titolo May You Live In Interesting Times.

Un titolo curioso e misterioso, eppure questa scelta è perfettamente in linea con i nostri tempi.

“Interesting times” infatti sottolinea che stiamo vivendo in tempi non semplici e minacciosi, ma i visitatori sono invitati a considerare e osservare la realtà dei nostri giorni nella loro complessità e nella diversa visuale che può esservi nascosta.

I 79 artisti che esporranno le loro opere, vogliono far riflettere sulla precarietà dell’attuale esistenza dell’essere umano e non solo.

L’arte non può fermare le idee politiche, i problemi ambientali ed i profughi di tutto il pianeta (che sono l’1% della popolazione mondiale) però può fare da guida, per vivere questi tempi in modo più profondo, consapevole ed uscire dagli schemi per visualizzare i problemi da altri punti di vista.

Per questo, la Biennale non avrà un solo tema ma vuole sottolineare l’approccio dell’arte nella sua funzione sociale, come piacere e senso critico.

Mette in discussione le certezze, i pensieri, le situazioni; è quindi un’arte che ci suggerisce di osservare la realtà da punti di vista differenti ed interpretare il mondo diversamente dagli schemi imposti.

Quest’anno la mostra non vuole essere solamente essere un luogo dove l’arte si osserva, ma dove l’arte è anche meditazione.

Vi sarà la possibilità di partecipare a workshop, incontri con gli artisti, e una sezione Educational dedicata.

“L’ordine è ormai diventato presenza simultanea di diversi ordini”

Ralph Rugoff, direttore artistico della 58. Biennale Arte di Venezia arte

Informazioni

Artisti

www.labiennale.org/it/arte/2019/artisti

Quando

11 maggio > 24 novembre 2019

Chiuso lunedì (escluso 13 maggio, 2 settembre, 18 novembre)

Giardini: orario 10 – 18

Arsenale: orario 10 – 18

Arsenale: venerdì e sabato, fino al 5 ottobre, chiusura ore 20

Biglietti

Intero Plus € 35

Ridotto Plus studenti e/o under 26 € 25

–

Intero € 25

Ridotto € 22 (Aci, Coop, Fai, Touring Club, CinemaPiù, VeneziaUnica City pass (buono d’ordine servizi), Rolling Venice Card, Carta Giovani, titolari di CartaFRECCIA con biglietto Frecciargento / Frecciabianca / Frecciarossa con destinazione Venezia e data di viaggio antecedente al max. 3 gg la data di visita, possesso di abbonamento di Trasporto Regionale Trenitalia annuale o mensile sui treni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia)

Ridotto € 20 (over 65, militari, residenti Comune di Venezia, su presentazione del biglietto di Biennale Danza / Teatro / Musica e su presentazione dell’abbonamento Biennale Cinema 2019)

Ridotto Studenti e/o Under 26 € 16 (con documento valido)

Visite Guidate con Prenotazione

Adulti 1 sede € 90 – 2 sedi € 150

Università 1 sede € 70 – 2 sedi € 120

Scuole Secondarie di II grado 1 sede € 60 – due sedi € 100

Scuole Secondarie di I grado e Primarie 1 sede € 60

Scuole dell’Infanzia 1 sede € 50

Atelier creativi per le famiglie costo a bambino 1 sede € 5

Visite Guidate senza Prenotazione (per visitatori non in gruppo)

Partenze fisse in italiano e inglese sede Giardini e sede Arsenale: € 7 per ciascuna sede

Contatti

Tel. 041 5218711

Fax 041 2728329

E-mail info@labiennale.org