Guida Michelin 2019: i ristoranti stellati d’Italia

Dopo 120 anni dalla nscita della famosa Guida la penisola più bella del mondo ha come totale ben 367 ristoranti stella Michelin.

Molte le novità, tra le quali il Piemonte sul podio, insieme al Sud che con le sue prelibatezza guadagna nuove stelle.

Ecco a voi la classifica 2019!

Val d’Aosta

Aosta – Vecchio Ristoro

Cogne (AO) – Le Petit Restaurant

Liguria

Genova – The Cook

San Remo (IM) – Paolo e Barbara

Imperia-Porto Maurizio – Sarri

Ameglia (SP) – Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo

Bergeggi (SV) – Claudio

Noli (CV) – Il Vescovado

Piemonte

Alba (CN) – Piazza Duomo ***

Cervere (CN) – Antica Corona Reale **

Orta San Giulio (NO) – Villa Crespi **

Soriso (NO) – Al Sorriso **

Verbania – Fondotoce (VB) – Piccolo Lago **

Acqui Terme(AL) – I Caffi

Alessandria (AL) – I Due Buoi

Alessandria Spinetta – Marengo (AL) – La Fermata

Canelli (AT) – San Marco

Isola D’asti (AT) – Il Cascinale Nuovo

Penango Cioccaro (AT) – Locanda del Sant’Uffizio (NUOVA)

Tigliole (AT) – Ca’ Vittoria

Pollone (BI) – Il Patio

Alba (CN) – Larossa

Alba (CN) – Locanda del Pilone

Benevello (CN) – Villa d’Amelia xx

Canale (CN) – All’Enoteca

Cherasco (CN) – Da Francesco

Grinzane Cavour (CN) – Marc Lanteri al Castello

Guarene (CN) – La Madernassa

La Morra (CN) – Osteria Arborina

Piobesi d’Alba (CN) – 21.9

Priocca D’alba (CN) – Il Centro

Santo Stefano Belbo (CN) – Il Ristorante di Guido da Costigliole

Serralunga D’alba (CN) – La Rei

Serralunga D’alba (CN) – Guido

Treiso CN – La Ciau del Tornavento

La Morra (CN) – Massimo Camia

Novara – Tantris

Novara – Cannavacciuolo Cafè & Bistrot (NUOVA)

Orta San Giulio (NO) – Locanda di Orta

Caluso (TO) – Gardenia

Pinerolo (TO) – Zappatori

Rivoli (TO) – Combal.zero

San Maurizio Canavese (TO) – La Credenza

Torino – Cannavacciuolo Cafè & Bistrot (NUOVA)

Torino – Carignano – NUOVA

Torino – Casa Vicina-Eataly Lingotto

Torino – Magorabin

Torino – Spazio 7 (NUOVA)

Torino – Vintage 1997

Torino – Del Cambio

Venaria Reale (TO) – Dolce Stil Novo alla Reggia

Verbania – Pallanza (VB) – Il Portale

Vercelli (VC) – Cinzia da Christian e Manuel

Lombardia

Brusaporto (BG) – Da Vittorio ***

Canneto Sull’Oglio (MN) – Dal Pescatore ***

Concesio (BS) – Miramonti l’Altro **

Gargnano (BS) – Villa Feltrinelli **

Milano – Enrico Bartolini al Mudec **

Milano – Il Luogo di Aimo e Nadia **

Milano – Seta **

Milano – VUN **

Almè (BG) – Frosio

Cavernago (BG) – Il Saraceno

Bergamo – Casual

Chiuduno (BG) – A’anteprima

San Paolo d’Argon (BG) – Florian Maison

Trescore Balneario (BG) – LoRo

Treviglio (BG) – San Martino

Villa D’Almè (BG) – Osteria della Brughiera

Calvisano (BS) – Gambero

Castrezzato (BS) – Da Nadia

Corte Franca – Borgonato (BS) – Due Colombe

Desenzano Del Garda (BS) – Esplanade

Gardone Riviera – Fasano (BS) – Lido 84

Gargnano (BS) – La Tortuga

Gargnano (BS) – Villa Giulia

Manerba Del Garda (BS) – Capriccio

Orzinuovi (BS) – Sedicesimo Secolo (NUOVA)

Pralboino (BS) – Leon d’Oro

Sirmione (BS) – La Rucola

Albavilla (CO) – Il Cantuccio

Bellagio (CO) – Mistral

Campione D’Italia (CO) – Da Candida

Como (CO) – I Tigli in Theoria

Pellio D’Intelvi (CO) – La Locanda del Notaio

Torno (CO) – Berton al Lago

Cernobbio (LC) – Materia (NUOVA)

Lecco (LC) – Al Porticciolo 84

Viganò (LC) –Pierino Penati

Seregno (MB) – Pomiroeu

Cornaredo (MI) – D’O

Milano – Alice-Eataly Milano Smeraldo

Milano – Berton

Milano – Contraste

Milano – Cracco

Milano – Innocenti Evasioni

Milano – Felix Lo Basso

Milano – Iyo

Milano – Joia

Milano – Lume

Milano – Sadler

Milano – Tano Passami l’Olio

Milano – Tokuyoshi

Milano – Trussardi alla Scala

Quistello (MN) – Ambasciata

Certosa Di Pavia (PV) – Locanda Vecchia Pavia “Al Mulino”

Vigevano (PV) – I Castagni

Madesimo (SO) – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Mantello (SO) – La Présef

Villa Di Chiavenna (SO) – Lanterna Verde

Fagnano Olona (VA) – Acquerello

Laveno-Mombello (VA) – La Tavola

Olgiate Olona (VA) – Ma.Ri.Na.

Veneto

Rubano (PD) – Le Calandre ***

Campagna Lupia – Lughetto (VE) – Antica Osteria Cera **

Lonigo (VI) – La Peca **

Verona – Casa Perbellini **

Cortina D’Ampezzo (BL) – Tivoli

Pieve D’Alpago (BL) – Dolada

Puos D’Alpago (BL) – Locanda San Lorenzo

San Vito di Cadore (BL) – Aga

Vodo Cadore (BL) – Al Capriolo

Pontelongo (PD) – Lazzaro 1915

Selvazzano Dentro (PD) – La Montecchia

Castelfranco Veneto (TV) – Feva

Follina (TV) – La Corte

Oderzo (TV) – Gellius

Treviso (TV) – Undicesimo Vineria

Scorzè (VE) – San Martino

Venezia – Glam Enrico Bartolini

Venezia – Met

Venezia – Oro Restaurant

Venezia – Osteria da Fiore

Venezia – Quadri

Venezia – Il Ridotto

Venezia – Venissa

Altissimo (VI) – Casin del Gamba

Arzignano (VI) – Macelleria Damini & Affini

Asiago (VI) – Stube Gourmet

Asiago (VI) – La Tana Gourmet

Barbarano Vicentino (VI) – Aqua Crua

Schio (VI) – Spinechile

Vicenza (VI) – El Coq

Bardolino (VI) – 1 stella Michelin – La Veranda

Cavaion Veronese (VR) – Oseleta

Isola Rizza (VR) – Perbellini

Malcesine (VR) – Vecchia Malcesine

San Bonifacio (VR) – Degusto Cuisine (NUOVA)

Verona – 12 Apostoli – NUOVA

Verona – Il Desco

Verona – Osteria la Fontanina

Trentino Alto Adige

Alta Badia – San Cassiano (BZ) – St. Hubertus ***

Alta Badia – San Cassiano (BZ) – La Siriola **

Chiusa (BZ) – Jasmin **

Mules (BZ) – Gourmetstube Einhorn **

Sarentino (BZ) – Terra **

Tirolo (BZ) – Trenkerstube **

Trento – Ravina (TN) – Locanda Margon **

Alta Badia – Corvara (BZ) – La Stüa de Michil

Appiano sulla Strada del Vino – S. Michele (BZ) – Zur Rose

Bolzano – In Viaggio, Claudio Melis (NUOVA)

Castelbello Ciardes (BZ) – Kuppelrain

Collepietra (BZ) – Astra (NUOVA)

Dobbiaco (BZ) – Tilia

Falzes – Molini (BZ) – Schöneck

Merano (BZ) – Sissi

Nova Levante (BZ) – Johannes-Stube

Ortisei (BZ) – Anna Stuben

Sarentino (BZ) – Alpes

Selva di Val Gardena (BZ) – Alpenroyal Gormet

Tesimo (BZ) – Zum Löwen

Tirolo (BZ) – Culinaria im Farmerkreuz

Cavalese (TN) – El Molin

Madonna Di Campiglio (TN) – Dolomieu

Madonna Di Campiglio (TN) – Il Gallo Cedrone

Madonna Di Campiglio (TN) – Stube Hermitage (NUOVA)

Moena (TN) – Malga Panna

Vigo Di Fassa – Tamion (TN) – ‘L Chimpl

Friuli Venezia Giulia

Udine – Godia (UD) – Agli Amici **

Cormons (GO) – Al Cacciatore – della Subida

Dolegna del Collio – Vencò (GO) – L’Argine di Vencò

San Quirino (PN) – La Primula

Trieste – Harry’s Piccolo (NUOVA)

Colloredeo Di Monte Albano (UD) – La Taverna

Rivignano (UD) – Al Ferarùt

Ruda (UD) – Osteria Altran

Sappada (UD) – Laite

Emilia Romagna

Modena – Osteria Francescana ***

Imola (BO) – San Domenico **

Cesenatico (FC) – Magnolia **

Bologna – I Portici

Sasso Marconi (BO) – Marconi

Savigno (BO) – Trattoria da Amerigo

Cesenatico (FC) – La Buca

Codigoro (FE) – La Capanna di Eraclio

Codigoro (FE) – La Zanzara

Modena – L’Erba del Re

Modena – Strada Facendo

Borgonovo Val Tidone (PC) – La Palta

Carpaneto Piacentino (PC) – Nido del Picchio

Parma – Inkiostro

Parma – Parizzi

Polesine Parmense (PR) – Antica Corte Pallavicina

Soragna (PR) – Locanda stella Michelin d’Oro

Quattro Castella Michelin – Rubbianino (RE) – Ca’ Matilde

Rubiera (RE) – Arnaldo-Clinica Gastronomica

Rimini – Miramare – Guido

Rimini – Abocar Due Cucine (NUOVA)

Pennabilli (RN) – Il Pia

Marche

Senigallia (AN) – Uliassi *** (NUOVA)

Senigallia – Marzocca (AN) – Madonnina del Pescatore **

Loreto (AN) – Andreina

Pesaro (PU) – Nostrano

Toscana

Firenze – Enoteca Pinchiorri ***

Massa Marittima – Ghirlanda (GR) – Bracali **

Montemerano (GR) – Caino **

Viareggio (LU) – Piccolo Principe **

Colle Di Val d’Elsa (SI) – Arnolfo **

Cortona (AR) – Il Falconiere

Firenze – Borgo San Jacopo

Firenze – La Leggenda dei Frati

Firenze – Ora D’Aria

Firenze – Il Palagio

Firenze – La Bottega del Buon Caffè

Firenze – Winter Garden By Caino

San Casciano in Val Di Pesa – Cerbaia (FI) – La Tenda Rossa (NUOVA)

Tavarnelle Val Di Pesa (FI) – La Torre

Tavarnelle Val Di Pesa – Badia a Passignano (FI) Osteria di Passignano

Castiglione della Pescaia (GR) – La Trattoria Enrico Bartolini

Porto Ercole (GR) – Il Pellicano

Seggiano (GR) – Silene

Marina Di Bibbona (LI) – La Pineta

Forte Dei Marmi (LU) – Bistrot

Forte Dei Marmi (LU) – Lorenzo

Forte dei Marmi (LU) – Lux Lucis

Forte Dei Marmi (LU) – La Magnolia

Lucca – Giglio (NUOVA)

Lucca – Butterfly

Viareggio (LU) – Romano

Lamporecchio (PT) – Atman a Villa Rospigliosi

Castelnuovo Berardenga (SI) – La Bottega del 30

Castelnuovo Berardenga (SI) – Poggio Rosso

Castiglione d’Orcia (SI) – Osteria Perillà

Chiusi (SI) – I Salotti

Chiusdino (SI) – Meo Modo

Gaiole in Chianti (SI) – Il Pievano

San Casciano Dei Bagni – Fighine (SI) – Castello di Fighine

San Gimignano (SI) – Cum Quibus

San Gimignano – Lucignano (SI) – Ristorante al 43 (NUOVA)

Umbria

Baschi (TR) – Vissani **

Norcia (PG) – Vespasia

Lazio

Roma – La Pergola ***

Rivodutri (RI) – La Trota **

Roma – Il Pagliaccio **

Acuto (FR) – Colline Ciociare

Lido di Latina (LT) – Il Vistamare

Ponza (LT) – Acqua Pazza

Fiumicino (RM) – Pascucci al Porticciolo

Labico (RM) – Antonello Colonna Labico

Fiumicino (RM) – Il Tino

Gennazzano (RM) – Aminta Resort

Roma – Acquolina Hostaria in Roma

Roma – All’oro

Roma – Aroma

Roma – Assaje

Roma – Bistrot 64

Roma – Il Convivio-Troiani

Roma – The Corner

Roma – Enoteca la Torre

Roma – Glass Hostaria

Roma – Imàgo

Roma – La Terrazza dell’Eden

Roma – Metamorfosi

Roma – Moma (NUOVA)

Roma – Per Me

Roma – Pipero

Roma – Enoteca al Parlamento Achilli

Roma – Tordomatto

Acquapendente – Trevinano (VT) – La Parolina

Viterbo (VT) – Danilo Ciavattini (NUOVA)

Vitorchiano (VT) – Casa Iozzìa (NUOVA)

Campania

Brusciano (NA) – Taverna Estia **

Capri – Anacapri (NA) – L’Olivo **

Ischia (NA) – Danì Maison **

Massa Lubrense / Nerano (NA) – Quattro Passi **

Sant’agata Sui Due Golfi (NA) – Don Alfonso 1890 **

Vico Equense – Marina Equa (NA) – Torre del Saracino **

Vallesaccarda (AV) – Oasis – Sapori Antichi

Sorbo Serpico (AV) –Marennà

Telese (BN) – Krèsios

Telese (BN) – Locanda del Borgo

Caserta (CE) – Le Colonne

Vairano Patenora (CE) – Vairo del Volturno

Bacoli (NA) – Caracol (NUOVA)

Capri – Anacapri (NA) – Il Riccio

Castella Michelinmmare di Stabia (NA) – Piazzetta Milù

Ischia/Casamicciola (NA) – Il Mosaico

Ischia – Lacco Ameno (NA) – Indaco

Massa Lubrense / Nerano (NA) – Taverna del Capitano

Massa Lubrense / Termini (NA) – Relais Blu

Napoli – Il Comandante

Napoli – Palazzo Petrucci

Napoli – Veritas

Quarto (NA) – Sud

Sant’Agnello (NA) – Don Geppi

Sorrento (NA) – Il Buco

Sorrento (NA) – Terrazza Bosquet

Pompei (NA) – President

Vico Equense (NA) – Antica Osteria Nonna Rosa

Vico Equense (NA) – Maxi

Capri (NA) – Mammà

Amalfi (SA) – La Caravella

Caggiano (SA) – Locanda Severino (NUOVA)

Conca dei Marini (SA) – Il Refettorio

Eboli (SA) – Il Papavero

Maiori (SA) – Il Faro di Capo d’Orso

Mercato San Severino (SA) – Casa del Nonno 13

Paestum (SA) – Le Trabe

Positano (SA) – La Serra

Positano (SA) – La Sponda

Positano (SA) – Zass

Ravello (SA) – Rossellinis

Salerno (SA) –Re Maurì

Paestum Capaccio (SA) – Osteria Arbustico

Abruzzo

Castel Di Sangro (AQ) – Reale ***

L’aquila (AQ) – Magione Papale

Guardiagrele (CH) – Villa Maiella

San Salvo (CH) – Al Metrò

Civitella Casanova (PE) – La Bandiera

Pescara – Café les Paillotes

Roseto degli Abruzzi (TE) – D.one Restaurant

Puglia

Conversano (BA) – Pashà

Barletta (BA) – Bacco

Putignano (BA) – Angelo Sabatelli

Andria (BA) – Umami

Carovigno (BR) – Già Sotto l’Arco

Ceglie Messapica (BR) – Al Fornello-da Ricci

Ostuni (BR) – Cielo

Savelletri (BR) – Due Camini (NUOVA)

Trani (BT) – Quintessenza

Lecce – Bros’ (NUOVA)

Basilicata

Matera – Vitantonio Lombardo (NUOVA)

Calabria

Catanzaro (CZ) – Antonio Abbruzzino

Isola di Capo Rizzuto (KR)– Pietramare

Strongoli (KR) – Dattilo

Marina Di Gioiosa Jonica (RC) – Gambero Rosso

Santa Cristina d’Aspromonte (RC) – Qafiz (NUOVA)

Sicilia

Licata (AG) – La Madia ***

Ragusa – Duomo **

Ragusa – Locanda Don Serafino **

Caltagirone (CT) – Coria

Catania – Sapio (NUOVA)

Linguaglossa (CT) – Shalai

Taormina (ME) – Principe Cerami

Taormina (ME) – La Capinera

Taormina (ME) – St. George by Heinz Beck (NUOVA)

Salina (ME) – Signum

Vulcano (ME) – Cappero

Palermo – Bye Bye Blues

Bagheria – I Pupi

Terrasini (PA) – Il Bavaglino

Modica (RG) – Accursio

Ragusa – La Fenice

Sardegna

Cagliari (CA) – Dal Corsaro

Arzachena (OT) – ConFusion (NUOVA)

Siddi (VS) – S’Apposentu