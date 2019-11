Guida Michelin 2020: i Ristoranti Stellati d’Italia

Nella Guida Michelin 2020, i ristoranti che propongono una cucina che “vale il viaggio”, e quindi le Michelin, sono:

Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), St. Hubertus, a San Cassiano (BZ), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Mauro Uliassi a Senigallia (AN) e Enrico Bartolini al MUDEC a Milano.

Sono due le novità che “meritano una deviazione”, e quindi le Michelin.

• La Madernassa, a Guarene in provincia di Cuneo. Lo chef Michelangelo Mammoliti classe 1985, propone una cucina che è diventata una tappa irrinunciabile nel circuito dei grandi ristoranti della regione. I piatti esprimono rigore, tecnica e precisione, ma l’anima viene dalla tradizione e dai prodotti piemontesi, a cui si aggiungono proposte di mare, ingredienti esotici, talvolta asiatici, e i prodotti coltivati personalmente da Michelangelo nell’orto del ristorante.

• GLAM di Enrico Bartolini a Venezia. Con tanta fantasia la carta “pesca” nel mercato di Rialto e non solo per le specialità ittiche, a cui si aggiungono ricette del territorio reinterpretate dall’estro dello chef Donato Ascani, classe 1987. La sua proposta è una solenne sintesi tra creatività e istinto ispirati nel quotidiano dagli ingredienti locali con tocchi d’oriente e erbe aromatiche della laguna.

Le regioni più ricche di novità sono la Lombardia, la Campania e la Toscana, alle quali sono state assegnate più del 50% delle nuove stelle.

Ecco il panorama stellato della Guida Michelin 2020 con un totale di 374 ristoranti stellati:

Val d’Aosta

Aosta – Vecchio Ristoro

Cogne (AO) – Le Petit Restaurant

Liguria

Genova – The Cook

San Remo (IM) – Paolo e Barbara

Imperia-Porto Maurizio – Sarri

Ameglia (SP) – Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo

Bergeggi (SV) – Claudio

Noli (CV) – Il Vescovado

Piemonte

Alba (CN) – Piazza Duomo ***

Cervere (CN) – Antica Corona Reale **

Orta San Giulio (NO) – Villa Crespi **

Soriso (NO) – Al Sorriso **

Verbania – Fondotoce (VB) – Piccolo Lago **

Acqui Terme(AL) – I Caffi

Alessandria (AL) – I Due Buoi

Alessandria Spinetta – Marengo (AL) – La Fermata

Canelli (AT) – San Marco

Isola D’asti (AT) – Il Cascinale Nuovo

Penango Cioccaro (AT) – Locanda del Sant’Uffizio (NUOVA)

Tigliole (AT) – Ca’ Vittoria

Pollone (BI) – Il Patio

Alba (CN) – Larossa

Alba (CN) – Locanda del Pilone

Benevello (CN) – Villa d’Amelia xx

Canale (CN) – All’Enoteca

Cherasco (CN) – Da Francesco

Grinzane Cavour (CN) – Marc Lanteri al Castello

Guarene (CN) – La Madernassa

La Morra (CN) – Osteria Arborina

Piobesi d’Alba (CN) – 21.9

Priocca D’alba (CN) – Il Centro

Santo Stefano Belbo (CN) – Il Ristorante di Guido da Costigliole

Serralunga D’alba (CN) – La Rei

Serralunga D’alba (CN) – Guido

Treiso CN – La Ciau del Tornavento

La Morra (CN) – Massimo Camia

Novara – Tantris

Novara – Cannavacciuolo Cafè & Bistrot (NUOVA)

Orta San Giulio (NO) – Locanda di Orta

Caluso (TO) – Gardenia

Pinerolo (TO) – Zappatori

Rivoli (TO) – Combal.zero

San Maurizio Canavese (TO) – La Credenza

Torino – Cannavacciuolo Cafè & Bistrot (NUOVA)

Torino – Carignano – NUOVA

Torino – Casa Vicina-Eataly Lingotto

Torino – Magorabin

Torino – Spazio 7 (NUOVA)

Torino – Vintage 1997

Torino – Del Cambio

Venaria Reale (TO) – Dolce Stil Novo alla Reggia

Verbania – Pallanza (VB) – Il Portale

Vercelli (VC) – Cinzia da Christian e Manuel

Lombardia

Brusaporto (BG) – Da Vittorio ***

Canneto Sull’Oglio (MN) – Dal Pescatore ***

Concesio (BS) – Miramonti l’Altro **

Gargnano (BS) – Villa Feltrinelli **

Milano – Enrico Bartolini al Mudec **

Milano – Il Luogo di Aimo e Nadia **

Milano – Seta **

Milano – VUN **

Almè (BG) – Frosio

Cavernago (BG) – Il Saraceno

Bergamo – Casual

Chiuduno (BG) – A’anteprima

San Paolo d’Argon (BG) – Florian Maison

Trescore Balneario (BG) – LoRo

Treviglio (BG) – San Martino

Villa D’Almè (BG) – Osteria della Brughiera

Calvisano (BS) – Gambero

Castrezzato (BS) – Da Nadia

Corte Franca – Borgonato (BS) – Due Colombe

Desenzano Del Garda (BS) – Esplanade

Gardone Riviera – Fasano (BS) – Lido 84

Gargnano (BS) – La Tortuga

Gargnano (BS) – Villa Giulia

Manerba Del Garda (BS) – Capriccio

Orzinuovi (BS) – Sedicesimo Secolo (NUOVA)

Pralboino (BS) – Leon d’Oro

Sirmione (BS) – La Rucola

Albavilla (CO) – Il Cantuccio

Bellagio (CO) – Mistral

Campione D’Italia (CO) – Da Candida

Como (CO) – I Tigli in Theoria

Pellio D’Intelvi (CO) – La Locanda del Notaio

Torno (CO) – Berton al Lago

Cernobbio (LC) – Materia (NUOVA)

Lecco (LC) – Al Porticciolo 84

Viganò (LC) –Pierino Penati

Seregno (MB) – Pomiroeu

Cornaredo (MI) – D’O

Milano – Alice-Eataly Milano Smeraldo

Milano – Berton

Milano – Contraste

Milano – Cracco

Milano – Innocenti Evasioni

Milano – Felix Lo Basso

Milano – Iyo

Milano – Joia

Milano – Lume

Milano – Sadler

Milano – Tano Passami l’Olio

Milano – Tokuyoshi

Milano – Trussardi alla Scala

Quistello (MN) – Ambasciata

Certosa Di Pavia (PV) – Locanda Vecchia Pavia “Al Mulino”

Vigevano (PV) – I Castagni

Madesimo (SO) – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Mantello (SO) – La Présef

Villa Di Chiavenna (SO) – Lanterna Verde

Fagnano Olona (VA) – Acquerello

Laveno-Mombello (VA) – La Tavola

Olgiate Olona (VA) – Ma.Ri.Na.

Veneto

Rubano (PD) – Le Calandre ***

Campagna Lupia – Lughetto (VE) – Antica Osteria Cera **

Lonigo (VI) – La Peca **

Verona – Casa Perbellini **

Cortina D’Ampezzo (BL) – Tivoli

Pieve D’Alpago (BL) – Dolada

Puos D’Alpago (BL) – Locanda San Lorenzo

San Vito di Cadore (BL) – Aga

Vodo Cadore (BL) – Al Capriolo

Pontelongo (PD) – Lazzaro 1915

Selvazzano Dentro (PD) – La Montecchia

Castelfranco Veneto (TV) – Feva

Follina (TV) – La Corte

Oderzo (TV) – Gellius

Treviso (TV) – Undicesimo Vineria

Scorzè (VE) – San Martino

Venezia – Glam Enrico Bartolini

Venezia – Met

Venezia – Oro Restaurant

Venezia – Osteria da Fiore

Venezia – Quadri

Venezia – Il Ridotto

Venezia – Venissa

Altissimo (VI) – Casin del Gamba

Arzignano (VI) – Macelleria Damini & Affini

Asiago (VI) – Stube Gourmet

Asiago (VI) – La Tana Gourmet

Barbarano Vicentino (VI) – Aqua Crua

Schio (VI) – Spinechile

Vicenza (VI) – El Coq

Bardolino (VI) – 1 stella Michelin – La Veranda

Cavaion Veronese (VR) – Oseleta

Isola Rizza (VR) – Perbellini

Malcesine (VR) – Vecchia Malcesine

San Bonifacio (VR) – Degusto Cuisine (NUOVA)

Verona – 12 Apostoli – (NUOVA)

Verona – Il Desco

Verona – Osteria la Fontanina

Trentino Alto Adige

Alta Badia – San Cassiano (BZ) – St. Hubertus ***

Alta Badia – San Cassiano (BZ) – La Siriola **

Chiusa (BZ) – Jasmin **

Mules (BZ) – Gourmetstube Einhorn **

Sarentino (BZ) – Terra **

Tirolo (BZ) – Trenkerstube **

Trento – Ravina (TN) – Locanda Margon **

Alta Badia – Corvara (BZ) – La Stüa de Michil

Appiano sulla Strada del Vino – S. Michele (BZ) – Zur Rose

Bolzano – In Viaggio, Claudio Melis (NUOVA)

Castelbello Ciardes (BZ) – Kuppelrain

Collepietra (BZ) – Astra (NUOVA)

Dobbiaco (BZ) – Tilia

Falzes – Molini (BZ) – Schöneck

Merano (BZ) – Sissi

Nova Levante (BZ) – Johannes-Stube

Ortisei (BZ) – Anna Stuben

Sarentino (BZ) – Alpes

Selva di Val Gardena (BZ) – Alpenroyal Gormet

Tesimo (BZ) – Zum Löwen

Tirolo (BZ) – Culinaria im Farmerkreuz

Cavalese (TN) – El Molin

Madonna Di Campiglio (TN) – Dolomieu

Madonna Di Campiglio (TN) – Il Gallo Cedrone

Madonna Di Campiglio (TN) – Stube Hermitage (NUOVA)

Moena (TN) – Malga Panna

Vigo Di Fassa – Tamion (TN) – ‘L Chimpl

Friuli Venezia Giulia

Udine – Godia (UD) – Agli Amici **

Cormons (GO) – Al Cacciatore – della Subida

Dolegna del Collio – Vencò (GO) – L’Argine di Vencò

San Quirino (PN) – La Primula

Trieste – Harry’s Piccolo (NUOVA)

Colloredeo Di Monte Albano (UD) – La Taverna

Rivignano (UD) – Al Ferarùt

Ruda (UD) – Osteria Altran

Sappada (UD) – Laite

Emilia Romagna

Modena – Osteria Francescana ***

Imola (BO) – San Domenico **

Cesenatico (FC) – Magnolia **

Bologna – I Portici

Sasso Marconi (BO) – Marconi

Savigno (BO) – Trattoria da Amerigo

Cesenatico (FC) – La Buca

Codigoro (FE) – La Capanna di Eraclio

Codigoro (FE) – La Zanzara

Modena – L’Erba del Re

Modena – Strada Facendo

Borgonovo Val Tidone (PC) – La Palta

Carpaneto Piacentino (PC) – Nido del Picchio

Parma – Inkiostro

Parma – Parizzi

Polesine Parmense (PR) – Antica Corte Pallavicina

Soragna (PR) – Locanda stella Michelin d’Oro

Quattro Castella Michelin – Rubbianino (RE) – Ca’ Matilde

Rubiera (RE) – Arnaldo-Clinica Gastronomica

Rimini – Miramare – Guido

Rimini – Abocar Due Cucine (NUOVA)

Pennabilli (RN) – Il Pia

Marche

Senigallia (AN) – Uliassi *** (NUOVA)

Senigallia – Marzocca (AN) – Madonnina del Pescatore **

Loreto (AN) – Andreina

Pesaro (PU) – Nostrano

Toscana

Firenze – Enoteca Pinchiorri ***

Massa Marittima – Ghirlanda (GR) – Bracali **

Montemerano (GR) – Caino **

Viareggio (LU) – Piccolo Principe **

Colle Di Val d’Elsa (SI) – Arnolfo **

Cortona (AR) – Il Falconiere

Firenze – Borgo San Jacopo

Firenze – La Leggenda dei Frati

Firenze – Ora D’Aria

Firenze – Il Palagio

Firenze – La Bottega del Buon Caffè

Firenze – Winter Garden By Caino

San Casciano in Val Di Pesa – Cerbaia (FI) – La Tenda Rossa (NUOVA)

Tavarnelle Val Di Pesa (FI) – La Torre

Tavarnelle Val Di Pesa – Badia a Passignano (FI) Osteria di Passignano

Castiglione della Pescaia (GR) – La Trattoria Enrico Bartolini

Porto Ercole (GR) – Il Pellicano

Seggiano (GR) – Silene

Marina Di Bibbona (LI) – La Pineta

Forte Dei Marmi (LU) – Bistrot

Forte Dei Marmi (LU) – Lorenzo

Forte dei Marmi (LU) – Lux Lucis

Forte Dei Marmi (LU) – La Magnolia

Lucca – Giglio (NUOVA)

Lucca – Butterfly

Viareggio (LU) – Romano

Lamporecchio (PT) – Atman a Villa Rospigliosi

Castelnuovo Berardenga (SI) – La Bottega del 30

Castelnuovo Berardenga (SI) – Poggio Rosso

Castiglione d’Orcia (SI) – Osteria Perillà

Chiusi (SI) – I Salotti

Chiusdino (SI) – Meo Modo

Gaiole in Chianti (SI) – Il Pievano

San Casciano Dei Bagni – Fighine (SI) – Castello di Fighine

San Gimignano (SI) – Cum Quibus

San Gimignano – Lucignano (SI) – Ristorante al 43 (NUOVA)

Umbria

Baschi (TR) – Vissani **

Norcia (PG) – Vespasia

Lazio

Roma – La Pergola ***

Rivodutri (RI) – La Trota **

Roma – Il Pagliaccio **

Acuto (FR) – Colline Ciociare

Lido di Latina (LT) – Il Vistamare

Ponza (LT) – Acqua Pazza

Fiumicino (RM) – Pascucci al Porticciolo

Labico (RM) – Antonello Colonna Labico

Fiumicino (RM) – Il Tino

Gennazzano (RM) – Aminta Resort

Roma – Acquolina Hostaria in Roma

Roma – All’oro

Roma – Aroma

Roma – Assaje

Roma – Bistrot 64

Roma – Il Convivio-Troiani

Roma – The Corner

Roma – Enoteca la Torre

Roma – Glass Hostaria

Roma – Imàgo

Roma – La Terrazza dell’Eden

Roma – Metamorfosi

Roma – Moma (NUOVA)

Roma – Per Me

Roma – Pipero

Roma – Enoteca al Parlamento Achilli

Roma – Tordomatto

Acquapendente – Trevinano (VT) – La Parolina

Viterbo (VT) – Danilo Ciavattini (NUOVA)

Vitorchiano (VT) – Casa Iozzìa (NUOVA)

Campania

Brusciano (NA) – Taverna Estia **

Capri – Anacapri (NA) – L’Olivo **

Ischia (NA) – Danì Maison **

Massa Lubrense / Nerano (NA) – Quattro Passi **

Sant’agata Sui Due Golfi (NA) – Don Alfonso 1890 **

Vico Equense – Marina Equa (NA) – Torre del Saracino **

Vallesaccarda (AV) – Oasis – Sapori Antichi

Sorbo Serpico (AV) –Marennà

Telese (BN) – Krèsios

Telese (BN) – Locanda del Borgo

Caserta (CE) – Le Colonne

Vairano Patenora (CE) – Vairo del Volturno

Bacoli (NA) – Caracol (NUOVA)

Capri – Anacapri (NA) – Il Riccio

Castella Michelinmmare di Stabia (NA) – Piazzetta Milù

Ischia/Casamicciola (NA) – Il Mosaico

Ischia – Lacco Ameno (NA) – Indaco

Massa Lubrense / Nerano (NA) – Taverna del Capitano

Massa Lubrense / Termini (NA) – Relais Blu

Napoli – Il Comandante

Napoli – Palazzo Petrucci

Napoli – Veritas

Quarto (NA) – Sud

Sant’Agnello (NA) – Don Geppi

Sorrento (NA) – Il Buco

Sorrento (NA) – Terrazza Bosquet

Pompei (NA) – President

Vico Equense (NA) – Antica Osteria Nonna Rosa

Vico Equense (NA) – Maxi

Capri (NA) – Mammà

Amalfi (SA) – La Caravella

Caggiano (SA) – Locanda Severino (NUOVA)

Conca dei Marini (SA) – Il Refettorio

Eboli (SA) – Il Papavero

Maiori (SA) – Il Faro di Capo d’Orso

Mercato San Severino (SA) – Casa del Nonno 13

Paestum (SA) – Le Trabe

Positano (SA) – La Serra

Positano (SA) – La Sponda

Positano (SA) – Zass

Ravello (SA) – Rossellinis

Salerno (SA) –Re Maurì

Paestum Capaccio (SA) – Osteria Arbustico

Abruzzo

Castel Di Sangro (AQ) – Reale ***

L’aquila (AQ) – Magione Papale

Guardiagrele (CH) – Villa Maiella

San Salvo (CH) – Al Metrò

Civitella Casanova (PE) – La Bandiera

Pescara – Café les Paillotes

Roseto degli Abruzzi (TE) – D.one Restaurant

Puglia

Conversano (BA) – Pashà

Barletta (BA) – Bacco

Putignano (BA) – Angelo Sabatelli

Andria (BA) – Umami

Carovigno (BR) – Già Sotto l’Arco

Ceglie Messapica (BR) – Al Fornello-da Ricci

Ostuni (BR) – Cielo

Savelletri (BR) – Due Camini (NUOVA)

Trani (BT) – Quintessenza

Lecce – Bros’ (NUOVA)

Basilicata

Matera – Vitantonio Lombardo (NUOVA)

Calabria

Catanzaro (CZ) – Antonio Abbruzzino

Isola di Capo Rizzuto (KR)– Pietramare

Strongoli (KR) – Dattilo

Marina Di Gioiosa Jonica (RC) – Gambero Rosso

Santa Cristina d’Aspromonte (RC) – Qafiz (NUOVA)

Sicilia

Licata (AG) – La Madia ***

Ragusa – Duomo **

Ragusa – Locanda Don Serafino **

Caltagirone (CT) – Coria

Catania – Sapio (NUOVA)

Linguaglossa (CT) – Shalai

Taormina (ME) – Principe Cerami

Taormina (ME) – La Capinera

Taormina (ME) – St. George by Heinz Beck (NUOVA)

Salina (ME) – Signum

Vulcano (ME) – Cappero

Palermo – Bye Bye Blues

Bagheria – I Pupi

Terrasini (PA) – Il Bavaglino

Modica (RG) – Accursio

Ragusa – La Fenice

Sardegna

Cagliari (CA) – Dal Corsaro

Arzachena (OT) – ConFusion (NUOVA)

Siddi (VS) – S’Apposentu