I mercatini di Natale più belli in Austria

L’Austria è una terra dove potrete rilassarvi, godere il panorama, la buona cucina e fare sport. Ma questo è il periodo giusto per lo shopping natalizio!

INNSBRUCK

Dal 15 novembre al 6 gennaio ad Innsbruck si può passeggiare tra le tante bancarelle, ammirando l’imponente albero di cristallo alto 14 metri.

Il centro storico è fulcro di romanticismo ed atmosfera, con luci di Natale ad ogni finestra.

Fino al 23 dicembre, l’antivigilia, vi sono spettacoli anche per intrattenere i più piccoli, con le rappresentazioni di favole ed esibizioni della scuola di Musica d’Innsbruck.

Non mancate di fare un giro con il treno panoramico e potrete vivere l’atmosfera natalizia in una cornice alpina degna di una cartolina.

SEEFELD

Se preferite un luogo più raccolto, Seefeld è la vostra destinazione!

Circa 20 bancarelle, tipicamente in legno ed in stile tirolese, con altrettanto tipiche prelibatezze del luogo.

Se volete inoltrarvi maggiormente nella magia del Natale, non perdetevi la gita in carrozza trainata dai cavalli!

Dal 30 novembre al 6 gennaio, potrete passeggiare anche con i vostri bambini che potranno giocare con gli addobbi natalizi oppure scrivere una lettera a Babbo Natale.

SALISBURGO

A Salisburgo non sono presenti solo bancarelle, ma differenti mercatini!

Sono l’attrazione natalizia per eccellenza, e sempre più alla moda. In questa città però è una vera tradizione, perchè è dove sono nati!

Per questo la loro atmosfera, qualità e quantità sono il segno distintivo nel periodo invernale di queste vie.

L’artigianato di un tempo, la cultura austriaca, la gastronomia… come fossero rimasti intatti nel tempo.

Potrete spostarvi di mercatino in mercatino a piedi per assaporare ogni angolo di questa città e sentirvi parte della magia che si respira.

Informazioni

www.innsbruck.info/it

www.tirolo.com

www.facebook.com/Austria.per.Italia

www.salzburgerland.com