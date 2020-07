Vacanze in houseboat: una crociera slow in famiglia o con gli amici

Ci sono alcuni percorsi nel Friuli Venezia Giulia e nel Veneto che vale la pena di conoscere perché fanno parte del patrimonio delle bellezze naturalistiche e storico-paesaggistiche del nostro Paese.

Fra queste ci sono le antiche vie d’acqua, le strade che un tempo servivano da vie di comunicazione dai porti verso la terraferma ed avevano un’importanza strategica per le rotte commerciali. Vie un tempo frequentate da ricchi Signori e commercianti.

Oggi queste affascinanti strade si possono percorrere con un houseboat, alla scoperta di paesaggi e vie del nostro passato. Percorribili grazie alle chiuse ancora funzionanti, dove si possono ammirare le antiche dogane, le importanti ville signorili che si specchiano sulle acque dei fiumi.

Una vacanza in houseboat

Sono paesaggi dal fascino paesaggistico senza eguali, unici nel loro genere in Italia, e possono essere percorsi con un houseboat che, scivolando lentamente sulle superfici d’acqua, permette di contemplare il paesaggio senza disturbare la natura circostante. L’houseboat è una imbarcazione “intelligente” perché è ampia e dotata di cabine abitabili e con tutti i comfort per una vacanza in gruppo. Ha il vantaggio di poter navigare anche in zone poco profonde, grazie alla sua chiglia praticamente piatta. Ma l’aspetto più interessante è che, grazie alla sua facile manovrabilità, può essere essere agilmente condotto anche da persone senza patente nautica.

Le uniche vie d’acqua in Italia percorribili in Houseboat

Gli itinerari attraverso le vie d’acqua del Veneto e del Friuli Venezia Giulia sono gli unici percorribili in Italia. Solo in queste zone è possibile effettuare l’esperienza della vacanza in houseboat. Altro aspetto interessante, che in Europa le uniche aree geografiche dove è possibile abbinare la navigazione fluviale ad una vacanza balneare sono queste del Veneto / Friuli-Venezia Giulia e la Camargue in Francia.

Per una vacanza in crociera esplorando le antiche vie di navigazione ci sono quattro itinerari percorribili, con diverse soluzioni di permanenza.

La riviera del Brenta

Una crociera affascinante, un tuffo nella storia che porta a risalire l’antica via fluviale di epoca rinascimentale. Qui le nobili e potenti famiglie veneziane costruirono le loro eleganti dimore estive, costituendo il patrimonio unico al mondo delle Ville Venete. Tra queste la bellissima Villa Foscari detta La Malcontenta, costruita su progetto del Palladio, nei pressi di Fusina; Villa Widman a Mira, Villa Pisani, la più imponente, nata come sede dogale, costellata di affreschi (tra cui uno del Tiepolo) e col famoso labirinto in bosso all’interno del vasto giardino, ed a Stra l’imponente Villa Foscarini Rossi, che deve parte del progetto ad Andrea Palladio.

Un itinerario monumentale, ricco di storia ed architettura. Ideale per gli amanti della natura, della storia e dell’arte. Si può terminare con la visita alla città di Padova, dal grande interesse storico ed artistico.

La litoranea veneta

Un itinerario molto affascinante attraverso chiuse e valli da pesca, ponti mobili, fiumi, canali e lagune, casoni da pesca e porti antichi. Adatto a chi ama una vacanza di relax e vuole evitare le zone troppo trafficate.

Partendo da Marano Lagunare si attraversa la laguna di Lignano per arrivare a Concordia Sagittaria. Un antico porto romano con una zona archeologica monumentale tra le più antiche d’Italia. Si giunge quindi alla laguna di Caorle, con il suo affascinante centro storico, le lunghe spiagge e le piste ciclabili, fino a percorrere il fiume Sile, navigando all’interno del parco naturale regionale, con le sue numerose sorgenti.

La laguna di Venezia

Questo itinerario in houseboat consente di visitare alcune perle della laguna veneta, le meno visitate e senza dubbio alcuno le più belle, senza dover incrociare il traffico del bacino di San Marco. Dopo il primo tratto lungo il fiume Sile, all’interno del parco naturale regionale , si esplora il Parco della Laguna Nord, con i suoi bellissimi ambienti naturali, per poi visitare le isole di Burano, Torcello, Murano e le Vignole. Ed ancora Pellestrina e Chioggia, con il suo colorato mercato del pesce. Si ormeggia la barca nelle zone tranquille, nelle isole minori dal fascino antico e ricche di storia.

Il Friuli Venezia Giulia

Un itinerario tranquillo ma affascinante in una terra di confine, con le sue spiagge e le bellezze naturali della laguna di Marano e Grado, alla scoperta di un passato antico e glorioso dell’antico porto romano di Aquileia, oggi patrimonio UNESCO, e Concordia Sagittaria. Un itinerario nelle tradizioni eno-gastronomiche che consente di osservare da vicino le oasi dei tipici Casoni di Valle, una realtà architettonica tipica della zona con il caratteristico tetto in paglia.

Una crociera con gli amici o con la famiglia

La soluzione dell’Houseboat è interessante per una vacanza in famiglia o con gruppo di amici, da 2 a 10 persone, che desiderano scegliere in autonomia i ritmi e le soste in pieno relax, ma può essere anche una soluzione per effettuare una crociera di gruppo o semplicemente prenotando una cabina sull’imbarcazione.

Le imbarcazioni sono da 6 (3 cabine) o 8 posti letto (4 cabine), ed una dinette convertibile in altri 2 posti letto, tutte con aria condizionata e wifi a bordo.

Maggiori Informazioni e prezzi sulle vacanze in houseboat

www.houseboat.it