A Firenze la mostra “Neo-nomadi e Autoctoni” di Esionov

La mostra, visitabile presso Accademia delle Arti del Disegno di Firenze e curata da Alexander Borovsky, presenta 42 opere di uno dei maestri contemporanei che meglio riesce a rappresentare l’arte figurativa russa dei giorni d’oggi: Andrey Esionov.

L’esposizione, patrocinata dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana, include capolavori che ben illustrano in una tela, in un acquerello la vita quotidiana; i soggetti raffigurati, talvolta dipinti con un’ottica surreale, sono i cittadini che popolano le grandi metropoli contemporanee. Le opere, tratte da otto diverse serie di acquerelli, vertono in particolar modo sul tema dell’umanità in movimento, dai grandi flussi migratori fino al turismo di massa, da cui deriva il titolo della mostra. Ciò che il pittore Esionov desidera comunicare al pubblico sono i cambiamenti e le contraddizioni che la società d’oggi si trova ad affrontare.

“Credo che il nodo nevralgico delle opere di Esionov sia l’attaccamento alla realtà. Tradizionalmente si ritiene (si veda Georg Simmel) che l’osservatore stia al di fuori dell’interazione sociale, che la posizione dell’osservatore (ovvero dell’artista) e quella dell’attore siano inconciliabili. Esionov insiste invece nel ribadire la propria presenza nella realtà: è dentro di essa, quasi ne tocca fisicamente i protagonisti con le dita. La sensazione di contatto tattile è parte imprescindibile della sua arte.”

Alexander Borovsky – il curatore della mostra

Al termine dell’esposizione fiorentina, “Neo-nomadi e Autoctoni” proseguirà il suo itinerario nel nostro Paese con l’obiettivo di far conoscere all’Italia l’universo artistico di Esionov; la mostra sarà, infatti, visitabile a Roma presso lo splendido Museo di San Salvatore in Lauro dal mese di settembre 2019.

Dove:

Accademia delle Arti del Disegno – Via Ricasoli 68, Firenze

Orari:

Martedì-sabato: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19.00

Domenica: dalle 10:00 alle 13.00

Lunedì chiuso

Biglietti:

Ingresso gratutito

Informazioni:

http://www.esionov.it

http://www.aadfi.it/

info@aadfi.it

Tel. +39 055 219642