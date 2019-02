A Palazzo Roverella il fantastico mondo delle Giostre

A Rovigo, una nuova spettacolare mostra sull’iconografia delle giostre.

Da inizio primavera fino al 30 giugno 2019 a palazzo Rovella sarà possibile ammirare immagini di giostre per suscitare nel pubblico delle riflessioni sul tempo che passa, che gira, sul destino che è proprio come una giostra.

Dalle più grandi alle più piccole, raffigurate con diverse tecniche, dalla grafica alla pittura, ma anche modellini o carillon e “pezzi” di antiche giostre come i cavalli di legno ed organi. E’ presente anche un’ampia selezione di fotografie: più di 60 scatti firmati da nomi importanti dall’ottocento ad oggi come Arnoux. Bresson, Scianna e moltissimi altri.

Si tratta di una grande tradizione ed il museo vuole indagare nella storia delle giostre e del loro passato , soprattutto il chiave sociale, infatti la forma della giostra è stata oltre che immortalata, anche rappresentate in forme diverse come per esempio in giocattoli meccanici, a volte soprammobili o orologi, divenuti con il tempo grandi oggetti per i collezionisti.

Dove Palazzo Roverella, Via Giuseppe Laurenti 8, Rovigo

Quando 23 marzo 2019 – 30 giugno 2019

Orari da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00

sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 20.00

Prezzi

Intero: 12 euro

Ridotto: 8 euro

Gratuito: Bambini fino a 5 anni; portatori di handicap e 1 accompagnatore; giornalisti con tesserino; guide turistiche con patentino

Famiglia: Ridotto per i genitori e gratis per i figli fino a 18 anni (lo puoi acquistare solo in biglietteria)

Contatti

Per prenotare o avere informazioni

da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 18.30

il sabato dalle 9.30 alle 13.30

tel. 0425 460093

info@palazzoroverella.com

www.palazzoroverella.com/mostra/giostre