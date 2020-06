Insignia Boutique: servizi di portineria di lusso in Europa

I clienti di Insignia Boutique sanno che hanno a disposizione assistenti personali pronti a realizzare i loro sogni in qualsiasi momento del giorno e della notte. I concierge professionisti risolvono i compiti più difficili e dicono sempre “Sì” all’impossibile.

La storia

La storia di Insignia è iniziata nel 1996 quando la società forniva servizi di viaggio e carte di pagamento alla CSI. Oggi, quasi un quarto di secolo dopo, è diventato un gruppo di gestione dello stile di vita di lusso conosciuto in tutto il mondo. L’iscrizione è disponibile solo su invito: ciò consente di fornire attenzione personale a ciascun membro e protegge la privacy del cliente. La maggior parte dei membri sono imprenditori, politici, sportivi e artisti con un patrimonio netto molto elevato. Ognuno di loro è una persona straordinaria che richiede un trattamento speciale e servizi eccezionali.

Un team di professionisti

Il team di Insignia ha un’esperienza eccellente nel fornire alle persone più influenti il meglio che la vita ha da offrire. Il Personal Assistant dedicato è pronto ad aiutare in tutti gli aspetti della vita del cliente, con un preavviso. Le esperienze di viaggio su misura pianificate dai gestori dell’azienda consentono ai membri di godere delle destinazioni più desiderate e di visitare le proprietà più esclusive del mondo. L’idea di una vita senza limiti ispira i gestori dello stile di vita di lusso a fare tutto il necessario per migliorare la qualità dell’esperienza dei membri.

“Tutte le attività di Insignia mirano a fornire a ciascuno dei nostri clienti servizi di gestione dello stile di vita altamente personalizzati. Consideriamo il nostro lavoro svolto perfettamente quando vediamo che i nostri membri ricevono esattamente ciò che desiderano o oltre le loro aspettative. Allo stesso tempo, siamo lieti essere riconosciuto dal comitato professionale dei Luxury Lifestyle Awards. Siamo grati per una valutazione così positiva dei nostri servizi “, – ha affermato Oksana Kriuchkova.

Insignia offre ai suoi membri servizi di lifestyle personalizzati e carte di pagamento illimitate che consentono ai loro membri di vivere la vita che meritano. Questo modello unico li distingue dagli altri concorrenti sul mercato che tendono ad offrire un servizio di carte o portineria. Le carte di Insignia sono tutte progettate in modo univoco dalla carta reale alle carte gioielli che sono artisticamente realizzate a mano in oro 14 carati e intarsiate con pietre preziose, fornendo straordinario potere di spesa, prestigio e riconoscimento dello status in tutto il mondo.

Maggiori Informazioni su Insignia Boutique

www.insignia.com