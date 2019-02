Piacenza: l’importanza di “fare rete” per promuovere il territorio

Da sempre Piacenza, al crocevia tra Emilia, Liguria, Lombardia e Piemonte, è terra di accoglienza e ospitalità, pur rimanendo ai margini del turismo di massa. Fino ad ora la città emiliana è vissuta di rendita grazie al segmento business, ma le esigenze del mercato impongono un cambiamento di rotta. Tema affrontato durante il convegno svoltosi venerdì 15 febbraio presso il Palazzo Vescovile e organizzato dal Consorzio Promo Piacenza, in cui è emersa la necessità di “fare rete” e di unire le competenze dei vari operatori, per una migliore offerta turistica. Il Consorzio Promo Piacenza, nato da un’idea degli albergatori piacentini in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Mood, ha il compito di promuovere il territorio e di favorire l’aggregazione. Supportato dal nuovo portale www.piacenzatravel.com, dove l’utente può reperire qualsiasi informazione e anche prenotare.

L’obiettivo del portale, che ospita molte realtà del territorio (albergatori, esercenti, ristoratori), è di illustrare tutto ciò che Piacenza è in grado di offrire in campo artistico, culturale, enogastronomico, naturalistico. La città, insieme a Parma e Reggio Emilia, fa parte del circuito “Destinazione Emilia,” presieduta da Natalia Maramotti, “La nostra area risulta molto attraente – ha dichiarato – con grande afflusso di turisti. Stiamo costruendo 2 dei 3 filoni di prodotto fondamentali: enogastronomia, borghi e città d’arte, outdoor (dorsale, fiume Po), ma siamo impegnati anche sul cine-turismo”.

Per Jonathan Papamarenghi, Assessore al turismo del Comune di Piacenza, “l’attività culturale va di pari passo con le attività commerciali e produttive”, auspicando una card unica per musei, dimore private e residenze storiche.

L’ambito turistico, che gli economisti segmentano per dare un’offerta sempre più qualificata, comprende eventi, itinerari, enogastronomia. Piacenza ha accettato di mettersi in gioco e di lavorare insieme per valorizzare le eccellenze locali; tuttavia è fondamentale che gli operatori sappiano raccontare il territorio, illustrare un piatto, descrivere un prodotto.

Il ricco calendario degli eventi primaverili ed estivi fa ben sperare, anche se Piacenza ha molto da offrire come patrimonio storico-artistico. Il nucleo cittadino, elegante e raccolto, presenta degli autentici gioielli, come il Museo della Cattedrale, “Un tesoro nel cuore della città”, che si sviluppa su tre livelli, il primo dedicato agli arredi sacri (paramenti, tabernacoli, opere lignee), il secondo adibito a esposizione temporanea, il terzo dedicato al Libro del Maestro e alla sezione archivistica. Imperdibile è la salita alla cupola, affrescata da Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino tra il 1626 e il 1627, da cui si gode una magnifica vista sulla città. Il bellissimo Duomo (1122-1123) dedicato a S.Maria Assunta, conserva molti affreschi e dipinti di grandi pittori dei secoli XVI e XII.

Piazza Cavalli, il salotto cittadino frequentato dagli abitanti che amano sostare nei caffè, oppure fare shopping nelle boutique adiacenti, è così chiamata per la presenza di due statue equestri in bronzo di Alessandro e Ranuccio Farnese, della celebre famiglia nobiliare.

Sulla piazza si affaccia anche il Palazzo Comunale, detto Gotico, “uno degli esempi più insigni di architettura civile medievale”, e il Palazzo del Governatore (attualmente Camera di Commercio).

Il monumentale Palazzo Farnese, sede dei Musei Civici di Piacenza, in questi giorni (fino al 17 marzo 2019) ospita la mostra “Annibale – un mito mediterraneo” dedicata al generale cartaginese che sconfisse l’esercito romano nel 218 a.C. presso il fiume Trebbia (PC). Per un gradevole tuffo nel passato, si consiglia di visitare il Museo delle Carrozze, ospitato nei piani sotterranei.

Dove alloggiare:

Hotel City Piacenza è la location ideale per visitare la città, a soli 5 minuti d’auto. Dispone di camere spaziose ben arredate, ampio parcheggio e di personale molto gentile.

Via Emilia Parmense, 54 – 29100 Piacenza

Tel. 0523 579752

Per informazioni:

IAT- Piazza Cavalli, 10

Tel. 0523 492001

www.piacerepiacenza.it

Kronos – Museo della Cattedrale

www.cattedralepiacenza.it

