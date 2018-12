A Venezia, a Palazzina Grassi gli eventi del Natale e Capodanno

Dal Menù delle Feste, alla cena degustazione con la Maison de Champagne Krug, fino alla Notte di Capodanno, il dicembre a Palazzina Grassi è ricco di appuntamenti e sorprese.

Palazzina Grassi si prepara alle Feste programmando un dicembre ricco di eventi, enogastronomici e non solo.

Prima novità il “Menù delle Feste” attivo tutti i giorni, mezzogiorno e sera, presso Palazzina The Restaurant, il ristorante dell’esclusivo cinque stelle disegnato da Philippe Starck, che, con il suo design elegante e “avvolgente”, è la location ideale per celebrare le festività con stile, sia in famiglia o tra amici, che in occasioni più formali.

Inaugurato il 21 novembre, giorno della Madonna della Salute, festività tipicamente veneziana, il Menù delle Feste di Palazzina riprende proprio i piatti tipici della tradizione veneta, con materie prime di primissima qualità, dalle carni come il cappone, il musetto e i tagli utilizzati per il gran bollito, ai moscardini, cotti in umido, al tipico stoccafisso nel ripieno dei ravioli. Una vasta scelta di piatti per appagare qualsiasi palato e adattarsi ad ogni occasione.

Palazzina Grassi, però, non è conosciuta soltanto come Boutique Hotel cinque stelle e raffinato ristorante, ma anche per le sue serate esclusive, quando dopo la mezzanotte si trasforma in Palazzina The Club, dove negli anni hanno suonato dj di fama internazionale e si sono celebrati alcuni dei migliori party della Mostra del Cinema e delle vernici della Biennale; così, per celebrare il Natale e offrire un’occasione in più per festeggiare tra amici, il 22 dicembre Palazzina The Club ritorna con una serata speciale per ballare fino a tarda notte.

Il giorno dopo, domenica 23, anche il classico brunch con dj che Palazzina propone tutte le domeniche, celebrerà le Feste con un menù dedicato…in attesa della cena della Cena della Vigilia e del Pranzo di Natale.

E per chiudere l’anno in bellezza, Palazzina nella notte di Capodanno si trasforma in un mondo di magia e segreti con il Dinner Show “The Secret Hotel” ideato in collaborazione con Visionair Events: una serata che all’emozionante spettacolo, studiato in esclusiva per Palazzina, unisce un menù d’eccezione con inusuali abbinamenti cibo-cocktail, brindisi di mezzanotte rigorosamente con Champagne Krug e dj Set fino a notte fonda.