I migliori golf e gourmet del Triveneto: relax, sport e buona cucina

Trascorrere una vacanza nei migliori resort del Triveneto è un ottimo modo per rigenerare anima e corpo. Ecco una selezione dei migliori golf e gourmet di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia raggiungibili facilmente in auto.

Galzignano Terme Spa & Golf Resort in Veneto: relax nel Parco Naturale delle Terme Euganee

In Veneto uno dei migliori resort di vera classe della regione si trova a Galzignano Terme: è il Galzignano Terme Spa & Golf Resort, immerso nel Parco Naturale delle Terme Euganee. Il Resort è composto da 3 hotel 4 stelle e costituisce un vero e proprio luogo di villeggiatura per chi desidera accompagnare una rilassante vacanza alle terme con la pratica del golf. Dispone, infatti, di un centro benessere, piscine termali e di un esclusivo Golf Club.

L’Hotel Majestic, l’Hotel Sporting e l’Hotel Splendid sono le tre strutture in cui poter soggiornare. L’Hotel Majestic coniuga modernità ed elementi di design studiati per ricreare un ambiente confortevole e allo stesso tempo innovativo: sono presenti 97 camere, tutte arredate ricreando ambientazioni diverse in un unico format. L’Hotel Sporting, invece, punta sull’eleganza a 4 stelle e sulla sua posizione strategica all’interno del Parco Naturale. La splendida vista sui Colli Euganei e sul campo da golf riesce a garantire un’esperienza esclusiva a chi vi soggiorna, con a disposizione 96 camere di cui una Executive Suite e 16 Junior Suite. Anche l’Hotel Splendid offre la possibilità di una magnifica vista sulla natura del Parco delle Terme Euganee.

Il Golf Club Galzignano rappresenta uno dei migliori circuiti di golf del Veneto e dispone di un percorso di 9 buche. Per chi ama praticare questo sport la posizione del Golf Club è ottima: un vero polmone verde nel cuore del Veneto.

Il Galzignano Terme Spa & Golf Resort è in una posizione ottima anche per gli amanti della cultura e della storia. Nelle vicinanze, infatti, si possono scoprire alcune delle città d’arte più belle d’Italia, come per esempio Venezia, Padova o Verona, il borgo medievale di Arquà Petrarca o le città murate di Este e Montagnana.

Il Ristorante stellato La Montecchia è a un quarto d’ora di auto dal resort, nella cittadina di Selvazzano Dentro. Premiato dalla guida Michelin che quest’anno lo ha riconfermato tra i migliori ristoranti d’Italia, La Montecchia offre un’esperienza gourmet di altissimo livello, con il suo menù particolare e ricercato.

Grand Hotel Terme di Comano: un’oasi di pace nella provincia di Trento

In Trentino Alto Adige, nella provincia di Trento il luogo dove potersi rilassare e ricaricare le pile sono le Terme di Comano. Le Terme di Comano sono rinomate per le cure termali, offerte dal Grand Hotel Terme nella privacy delle camere disponibili.

Le bellissime suite sono corredate di terrazzo privato, in cui potersi affacciare sul Parco Naturale Adamello-Brenta, la più vasta area protetta della regione Trentino. Il Parco offre lo spettacolo della vista dei monti dell’Adamello e del Brenta, divisi dalla Val Rendena.

La Spa 5 Sensi permette agli ospiti di dedicare tutto il tempo alle cure per il corpo e ai massaggi rilassanti. Inoltre include dei trattamenti esclusivi di Naturopatia.

Anche qui l’esperienza di soggiorno si arricchisce grazie al vicino Golf Val Rendena di Bocenago da 18 buche, dove poter esercitare il proprio swing.

Villaverde Hotel & Resort a Udine: vacanza tra golf e gourmet in Friuli Venezia Giulia

Il Villaverde Hotel & Resort è stato scelto tra i migliori resort del Friuli Venezia Giulia: situato tra le colline di Fagagna, l’hotel svetta con i suoi 4 piani di architettura contemporanea costruito in un’ottica di eco sostenibilità. Le 33 camere disponibili comprendono bellissime suite finemente arredate, con terrazza e vista sul campo da golf e le Alpi Giulie.

Il Resort offre ai propri ospiti un’area Wellness dedicata a trattamenti, floating room e piscine interna ed esterna. La Spa è attrezzata con solarium, idromassaggio, bagno turco, stanza del sale, sauna finlandese, doccia emozionale, cascata di ghiaccio e zona relax con parete di sale dell’Himalaya.

Il campo dove praticare il golf è immerso nella natura, contornato da colline ricoperte di querce e faggi. Sono oltre 85 gli ettari di campo su cui sono posizionate le 18 buche e su cui divertirsi praticando questo sport.

La Taverna di Colloredo di Monte Albano è a dieci minuti di distanza dal resort Villaverde: il ristorante stellato è stato confermato dalla guida Michelin 2018 e gode di ottima fama. l suoi punti di forza sono l’utilizzo di prodotti di stagione e la selezione di vini pregiati per un’esperienza gourmet indimenticabile.