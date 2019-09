Steve McCurry in mostra a Modena con “Leggere”

70 immagini dedicate alla passione universale per la lettura, catturate dall’artista in quarant’anni di carriera.

Si tratta dell’interessante esposizione, promossa dalle Gallerie Estensi di Modena, organizzata da Civita Mostre e Musei, curata da Biba Giacchetti, con i contributi letterari dello scrittore Roberto Cotroneo.

Gli scatti ritraggono persone assorte nell’atto intimo di leggere e affermano la capacità del fotografo di trasportare il lettore in mondi immaginati, nei ricordi, nel presente, nel passato e nel futuro e nella mente dell’uomo.

Portando il suo obiettivo in giro per il mondo, McCurry documenta momenti di quiete durante i quali le persone si immergono nei libri, nei giornali, nelle riviste, spaziando tra luoghi di preghiera in Turchia, alle strade dei mercati in Italia, dai rumori dell’India ai silenzi dell’Asia orientale, dall’Afghanistan a Cuba, dall’Africa agli Stati Uniti. Indipendentemente dalla razza o dalla religione per chiunque e dovunque c’è un momento per la lettura.

Alla fine del percorso si trovano i libri pubblicati dal 1985 con le foto di Steve McCurry, dalla raccolta Leggere McCurry, molti dei quali tradotti in varie lingue; ne sono esposti 15, alcuni ormai introvabili. In questa sezione si trova, inoltre, il volume edito da Mondadori che ha ispirato la realizzazione di questa mostra.