Masseria San Domenico, una vacanza di lusso nel sud della Puglia

Lungo il litorale di Savelletri di Fasano, nel sud della Puglia, l’antica Masseria San Domenico è un’oasi di pace e tranquillità dove poter trascorrere un soggiorno speciale. La Masseria è situata in una magnifica posizione che dà sul mare, per una vacanza all’insegna del relax e di lunghi bagni nelle acque cristalline.

La struttura principale della Masseria risale al XV secolo. All’epoca era una fortezza che proteggeva dalle incursioni dei Saraceni, composta da una torre di avvistamento e dall’abitazione centrale dei nobili signori. Nel XVIII diventò una delle Masserie fortificate più importanti della zona circostante.

Il restauro dell’intero complesso ha ridonato splendore e lustro e ha trasformato la Masseria in un resort di lusso. Sono state rispettate le antiche forme e i materiali originali rendendo elegante ma autentico l’effetto visivo della struttura.

La Masseria San Domenico dispone di 40 camere e suite, tra cui le junior suite Masseria, Giardino e Terrazza. La suite San Domenico è la più esclusiva e vanta una vista mozzafiato sulla piscina e sul mare dal grande terrazzo a disposizione. Ogni camera è ampia e arredata con gusto; quelle al primo piano si affacciano sui giardini rigogliosi che circonda la Masseria.

Il ristorante dell’antica Masseria è ricco di proposte enogastronomiche per chi vuole assaggiare le specialità tipiche pugliesi. La cucina utilizza prodotti rigorosamente locali e quasi la totalità di frutta e verdura provengono dai 300 ettari di terreno circostanti. I piatti principali sono a base di pesce ed è presente anche un menù detossinante, per gli ospiti che amano mangiare light.

Oltre ai numerosi servizi offerti, l’antica Masseria si distingue per essere stata una delle prime in Italia a proporre la talassoterapia. Il centro thalasso dispone di una piscina coperta con acqua di mare riscaldata a 37°. L’acqua viene prelevata a 400 m di profondità dal Mar Adriatico e depurata per far risaltare gli elementi oligominerali. La talassoterapia si avvale dei minerali presenti nelle acque per migliorare le funzioni biologiche del corpo umano. Il centro offre inoltre moltissimi trattamenti tonificanti e disintossicanti, come per esempio la “Douche d’Evian”, massaggio rilassante con gli oli essenziali marini sotto micro getti di acqua di mare, o la “Thalatherm”, dove il corpo, coperto da uno strato di fanghi marini, viene immerso in un vapore caldo seguito da getti freschi d’acqua di mare.

Per gli amanti dello sport all’interno del resort si può praticare tennis grazie ai 2 campi da gioco presenti. A soli 3 km di distanza, poi, è possibile giocare a golf al San Domenico Golf Club, con 18 buche tra cui passeggiare con una splendida vista mare.

Una vacanza al Resort Masseria San Domenico equivale a un periodo rilassante e rigenerante, in cui trascorrere il tempo tra relax e natura. La meta è l’ideale per chi voglia rintanarsi in un luogo di pace ed essere coccolato tra massaggi e piatti gourmet.