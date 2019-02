San Valentino alle terme: le mete più belle per il relax di coppia

Un’idea originale dove rilassarsi e vivere a pieno il giorno degli innamorati, sono le Terme, luoghi all’insegna dello star bene con se stessi e con la persona amata, per vivere un’esperienza termale rigenerante. Gli innamorati che vogliono infatti festeggiare un San Valentino all’insegna della quiete e del relax non possono non optare per un fine settimana in una Spa. Che si tratti di un weekend o di un beauty day le varie proposte termali sono pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Soluzioni personalizzate che spaziano dai massaggi e idromassaggi di coppia, isole acquatiche multisensoriali, percorsi rigeneranti, tutti pensati per una perfetta remise en forme e un completo relax. Le tensioni della vita quotidiana si allontaneranno, per lasciare spazio a momenti di benessere allo stato puro, un piacere per la mente e i sensi da condividere con la persona amata.

Dalle più classiche cure termali alle Spa più complete l’Italia ha un’offerta davvero diversificata, per ogni esigenza e desiderio. Il turismo termale in Italia è infatti una tradizione antica. La consuetudine romana di costruire terme in ogni centro urbano e la successiva integrazione con pratiche provenienti da altre culture hanno lasciato un importante sedimento culturale. Oggi la riscoperta del piacere e spesso la necessità di pause per il recupero del proprio benessere psico-fisico, unitamente alla rivalutazione di antiche conoscenze popolari, ha prodotto uno straordinario mix fatto di recupero di pratiche tradizionali e rilancio di esperienze acquisite.

L’Italia offre quindi innumerevoli soluzioni nelle diverse regioni. Tra le tante terme attive tutto l’anno e all’interno del quali è possibile essere coccolati con il proprio partner distanti dallo stress, famose sono le terme di Saturnia in Toscana dove si possono vivere giorni di benessere tra le colline del Chianti e poter gustare sapori e aromi della cucina toscana immersi in romatiche atmosfera. Nella pianura veneta invece antistante le pendici orientali dei Colli Euganei, in posizione incantevole sorgono invece le terme di Montegrotto, importante stazione termale conosciuta e rinomata in tutta Europa per la fangoterapia. Le Terme di Montegrotto assieme a quelle di Abano, anche chiamate Terme Euganee, sono la più grande stazione termale d´Europa specializzata in fango-balneo-terapia. Le acque delle Terme appartengono alla categoria delle acque sotterranee profonde.

In Emilia Romagna invece le terme sono famose per le proprietà benefiche delle acque sulfurea e salsobromoiodica. Nelle terme dell’Emilia Romagna l’antica e sapiente pratica del termalismo è legata in maniera inscindibile alla ricerca medico-scientifica più avanzata e all’impiego delle tecnologie più innovative. Quindi a trattamenti mirati si abbina la consulenza specialistica di “professionisti della salute” per recuperare un perfetto stato di benessere, in un ambiente naturale incontaminato, dove i sapori unici dell’enogastronomia emiliano-romagnola saranno la cornice per una rigenerante full immersion di benessere.

Molto conosciute sono anche le terme di Merano, all’imboccatura della Val Passiria, della Val Venosta, della Val d’Ultimo e della Val d’Adige che possono essere raggiunte da varie direzioni. La città di Merano è un’isola mediterranea nel cuore delle Alpi. Il suo splendido clima mite influenza le temperature invernali che scendono raramente al di sotto dei 0 gradi e grazie alla sua posizione, è una zona molto soleggiata e protetta dai venti freddi che soffiano da nord. In Valle d’Aosta invece per una vacanza indimenticabile, ecco le Terme di Saint Vincent, dedicate al relax e al benessere, nelle quali si può soggiornare in uno dei numerosi alberghi e hotel, dove all’ospite sono sempre riservati un servizio di accoglienza, ospitalità e comfort di grande livello.