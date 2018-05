Estate in Grecia: le Cicladi meno note tra le più belle dell’Egeo

Le isole della Grecia sono un must per le vacanze estive.

Pittoresche e tutte diverse, caratterizzate da un clima piacevole e da un’ottima cucina: molti le amano e le scelgono ma in pochi conosco quelle meno note, tra le più belle del Mar Egeo.

Spiagge accarezzate dal vento, villaggi bianchi arroccati e squisite prelibatezze culinarie: come non amare la Grecia!

Ogni anno milioni di turisti si riversano sulle sue isole, che di attrattive ne hanno tante, naturali e storiche, eredità di un passato mitologico e affascinante.

Non ci sono però solo Mykonos e Santorini, Creta, Rodi e Karpathos…le opzioni sono tante e sarebbe un peccato non approfittarne, finendo sempre sugli stessi affollatissimi litorali.

Per chi in Grecia ci è già stato molte volte o per chi è semplicemente in cerca di un viaggio più tranquillo, lontano dal turismo di massa, ecco le isole meno frequentate delle Cicladi, per una vacanza ancor più intima ed esclusiva: