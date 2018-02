Leukerbad, terme e sci, un connubio perfetto per una vacanza adatta a tutti

Leukerbad è ancora oggi la più grande stazione termale delle Alpi. Ed insieme o all’acqua troviamo anche la neve e lo sci. In questo piccolo paese vi è la possibilità per gli amanti degli sport invernali di soddisfare tutte le loro necessità mentre per chi preferisce il totale relax, usufruire di impianti termali adatti a tutti ed a tutte le necessità.

Questo piccolo paese del Canton Vallese nella Svizzera sud occidentale offre veramente dei momenti speciali per tutti. Molte sono le feste e le iniziative che vengono svolte durante tutto l’anno ed anche durante la stagione invernale. Eventi, degustazioni, escursioni a tema e molto altro.

L’offerta sportiva può essere semplicemente lo “sport arena” del paese oppure la possibilità di escursioni, sci di fondo e slittino nelle vicinanze. Oppure è possibile raggiungere facilmente gli impianti di Torrent e sfruttare tutti i 50 chilometri di piste a disposizione dove poter sciare ma anche praticare lo snowboard e ogni tipo di sport legato alla neve.

Per chi si vuole riposare o dopo una giornata di sci, ad accogliervi a Leukerbad vi sono molte strutture diverse con terme, spazi wellness e di cura del corpo, un vero paradiso per chi ama questo modo di rilassarsi. Oltre agli spazi dedicati pubblici che hanno diversi tipi di vasche, interne ed all’aperto, anche in ogni struttura ricettiva sono presenti piscine e aree che possono anche essere accessibili agli esterni. Non c’è che l’imbarazzo della scelta e si possono ammirare le montagne rimanendo in acqua calda piacevolissima.